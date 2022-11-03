– Миранчуку удобно играть в системе "Торино". Он любит дирижировать атакующими действиями команды, но надо держать высокий уровень на протяжении всего сезона. Возвращение в РПЛ? Вряд ли он этого хочет, – приводит слова Капелло "Sport24".
Алексей Миранчук выступает за "Торино" в текущем сезоне на правах аренды из "Аталанты", куда он перешел в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Алексей, как и его брат-близнец Антон, является воспитанником академии футбольного клуба "Локомотив". В текузем сезоне Алексей принял участие в шести матчах за "Торино", забил два мяча, отдал одну результативную передачу. Большую часть прошедших игр Миранчук пропустил из-за повреждения. На минувших выходных Алексей забил в ворота действующего чемпиона Италии "Милана", сделал он это с передачи экс-полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
Капелло: Миранчуку удобно играть в системе "Торино", но надо держать высокий уровень на протяжении всего сезона
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за "Торино".
Фото: REUTERS