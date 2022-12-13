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Бистрович: Влашич хотел больших вызовов - поэтому и ушел из ЦСКА. Он проявит себя в Европе

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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, арендованный "Лечче", высказался о своем бывшем напарнике по команде – полузащитнике "Торино" Николе Влашиче.
Фото: Getty Images
"Он становится сильнее день ото дня. Поэтому он и ушел из ЦСКА — хотел для себя больших вызовов в больших европейских командах. Думаю, Никола еще проявит себя как качественный игрок в Европе", - цитирует футболиста Sport24.

Влашич покинул ЦСКА летом 2021 года и перешел в "Вест Хэм", а в минувшее межсезонье на правах аренды перешел в "Торино".

Хорватский хавбек принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

25-летний футболист сейчас в составе сборной Хорватии принимает участие на чемпионате мира 2022 – "шашечные" дошли до полуфинала и сегодня встретятся с командой Аргентины.


Бистрович Лечче ЦСКА Влашич Торино
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