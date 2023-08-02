– Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры, — передает слова Мартина "СЭ".
29 октября 1997 года в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира сборная России сыграла против команды Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1 (в ответном поединке "Скуадра Адзурра победила со счетом 1:0). В составе итальянцев в тот день дебютировал 19-летний Джанлуиджи Буффон. За свою национальную дружину он в общей сложности провел 176 матчей и стал вместе с ней чемпионом мира (в 2006 году).
Сегодня 45-летний Джанлуиджи Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.
Агент Буффона: матч против России — начало неповторимой карьеры Джанлуиджи
Сильвано Мартина, агент 45-летнего Джанлуиджи Буффона, прокомментировал новость о завершении карьеры своего клиента.
Фото: ТАСС