"Дженоа" объявил об аренде украинского футболиста Руслана Малиновского

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский нынешний сезон проведёт на правах аренды в "Дженоа".

Фото: ФК "Дженоа"

30-летний полузащитник сборной Украины арендован на сезон с правом выкупа за 10 миллионов евро.



Отметим, что полузащитник выступал за французскую команду во второй части прошлого сезона на правах аренды из "Аталанты". По данным Transfermarkt, выкуп Малиновского обошёлся "Марселю" в 10 миллионов евро. Всего за "Марсель" Малиновский в 23 матчах забил два гола и отдал результативную передачу.



Источник: пресс-служба "Дженоа".