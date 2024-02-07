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Агент – о будущем Азмуна: мы не принимали никакого решения

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Арманд Дурн, агент иранского форварда Сердара Азмуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Getty Images
– Сердар в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в “Роме”.

Отметим, что Сердар Азмун принадлежит “Байеру”. В этом сезоне он на правах аренды выступает за “Рому”. Ожидается, что летом игрок сборной Ирана вернется в команду из немецкой Бундеслиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Сердар Азмун в общей сложности провел 15 матчей в составе “Ромы”. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Источник: “РБ Спорт”

Рома Байер Азмун
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