– Сердар в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в “Роме”.
Отметим, что Сердар Азмун принадлежит “Байеру”. В этом сезоне он на правах аренды выступает за “Рому”. Ожидается, что летом игрок сборной Ирана вернется в команду из немецкой Бундеслиги.
Напомним, в нынешнем сезоне Сердар Азмун в общей сложности провел 15 матчей в составе “Ромы”. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Источник: “РБ Спорт”
Агент – о будущем Азмуна: мы не принимали никакого решения
Арманд Дурн, агент иранского форварда Сердара Азмуна, высказался о будущем своего клиента.
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