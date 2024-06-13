"Информация о готовности "Аталанты" продать Алексея за 10 миллионов евро - это неправда", - приводит слова Шпинёва Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Аталанта" готова продать Алексея Миранчука за десять миллионов евро. В завершившемся сезоне Алексей Миранчук провёл за "Аталанту" во всех турнирах 42 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет десять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Агент Алексея Миранчука опроверг информацию о том, что "Аталанта" готова продать игрока за 10 миллионов евро
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о возможном уходе своего клиента из итальянского клуба.
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