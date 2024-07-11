Агент - о Миранчуке в МЛС: сейчас рассказывают много сказок про "Атланту"

Агент Вадим Шпинев, работающий с хавбеком "Аталанты" Алексеем Миранчуком, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны американской "Атланты Юнайтед".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что клуб МЛС "Атланта Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику



Россиянин перебрался в Италию в 2020 году. В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и отдал 12 ассистов на партнеров в 42 матчах за бергамасков, и завоевал с командой Лигу Европы УЕФА.



Источник: - Алексей уже с 9 июля находится в составе "Аталанты" и готовится к старту сезона. Начнет Миранчук сезон в Италии или США? Сейчас рассказывают много сказок про "Атланту". Я об этом ничего не знаю.Напомним, ранее сообщалось о том, что клуб МЛС "Атланта Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику сборной России и "Аталанты" Алексею Миранчуку. Также сообщалось, что директор американского клуба прилетел в Италию для переговоров по переходу игрока.Россиянин перебрался в Италию в 2020 году. В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и отдал 12 ассистов на партнеров в 42 матчах за бергамасков, и завоевал с командой Лигу Европы УЕФА.Источник: Sport24