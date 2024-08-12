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Экс-капитан "Барселоны" Серхи Роберто может перейти в "Фиорентину". Ранее к команде присоединился Давид Де Хеа

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Экс-футболист "Барселоны" Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: Getty Images
32-летний воспитанник "Барселоны" Серхи Роберто интересен клубам Серии А. Как сообщает Relevo, на игрока претендует итальянская "Фиорентина". Центральный полузащитник, который прошлый сезон провел, преимущественно, на позиции правого защитника, доступен в качестве свободного агента. Ранее к "Фиорентине" присоединился другой испанец, голкипер Давид Де Хеа, который также был свободным агентом.

Контракт Серхи Роберто с "Барселоной" подошел к концу летом 2024-го года. Ранее сам футболист объявил, что новый контракт с каталонским клубом подписан не будет. Серхи Роберто находился в структуре "Барселоны" с февраля 2006-го года. Помимо "Фиорентины", в качестве возможных вариантов продолжения карьеры испанца называются "Рома" и "Комо".

Серия А Фиорентина Барселона Серхи Роберто Зарубежные трансферы
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