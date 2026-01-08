"Наполи" отыгрался в матче с "Вероной" после двух пропущенных мячей

"Наполи" не сумел добиться победы в домашнем матче 19-го тура Серии А, поделив очки с "Вероной".

Фото: ФК "Наполи"

Гости дважды поразили ворота неаполитанцев уже в первом тайме - сначала отличился Мартин Фресе, а затем преимущество "Вероны" упрочил Гифт Орбан. После перерыва хозяева сумели отыграться: на 54-й минуте счёт сократил Скотт Мактоминей, а под занавес встречи Джовани Ди Лоренцо восстановил равенство.



По итогам тура "Наполи" набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" с 13 баллами располагается в зоне вылета - на 18-й позиции.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Верона