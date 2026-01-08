Гости дважды поразили ворота неаполитанцев уже в первом тайме - сначала отличился Мартин Фресе, а затем преимущество "Вероны" упрочил Гифт Орбан. После перерыва хозяева сумели отыграться: на 54-й минуте счёт сократил Скотт Мактоминей, а под занавес встречи Джовани Ди Лоренцо восстановил равенство.
По итогам тура "Наполи" набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" с 13 баллами располагается в зоне вылета - на 18-й позиции.
"Наполи" отыгрался в матче с "Вероной" после двух пропущенных мячей
Фото: ФК "Наполи"