"Интер" обыграл "Парму" и укрепил лидерство в Серии А

В матче 19-го тура чемпионата Италии Интер" на выезде обыграл "Парму" со счётом 2:0.
Фото: ФК "Интер"
Счёт был открыт перед перерывом: на 42-й минуте Федерико Димарко завершил атаку гостей после передачи Франческо Эспозито. Окончательную точку в матче поставил Маркус Тюрам, отличившийся на 90+8-й минуте и упрочивший преимущество "Интера".

После этой победы "Интер" набрал 42 очка и увеличил отрыв от "Милана" и "Наполи" до четырёх баллов, при этом у "россонери" остаётся матч в запасе.

"Парма" с 18 очками после 18 игр располагается на 15-й строчке Серии А.

