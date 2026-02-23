Алексей Березуцкий объяснил, почему играть против Кержакова сложнее, чем против Дзюбы

- Если выбирать из Дзюбы и Кержакова, то мне сложнее было играть с Кержаковым.
Но это просто специфика, потому что по габаритам мы с Дзюбой похожи — и в этом чуть проще, - приводит слова Березуцкого "РБ Спорт".
Напомним, что Артем Дзюба с осени 2024 года выступает за тольяттинский "Акрон". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны, обогнав на один забитый мяч Александра Кержакова.
Кержаков выступал за петербургский "Зенит", испанскую "Севилью", московское "Динамо" и "Цюрих". Форвард завершил карьеру профессионального футболиста в 2016 году и на данный момент развивает тренерскую карьеру.