Встреча завершилась со счётом 1:1, а все голы команды оставили на концовку игры.
Счёт был открыт на 83-й минуте - отличился Никола Крстович. Однако удержать победу гостям не удалось: уже через четыре минуты форвард "Пизы" Рафиу Дуросинми восстановил равновесие.
После этого тура "Аталанта" имеет 32 очка и идёт на седьмом месте в таблице. "Пиза" с 14 баллами остаётся на 19-й строчке.
"Аталанта" упустила победу над "Пизой"
Фото: Getty Images