"Аталанта" упустила победу над "Пизой"

"Пиза" и "Аталанта" не выявили победителя в матче 20-го тура Серии А.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 1:1, а все голы команды оставили на концовку игры.

Счёт был открыт на 83-й минуте - отличился Никола Крстович. Однако удержать победу гостям не удалось: уже через четыре минуты форвард "Пизы" Рафиу Дуросинми восстановил равновесие.

После этого тура "Аталанта" имеет 32 очка и идёт на седьмом месте в таблице. "Пиза" с 14 баллами остаётся на 19-й строчке.

