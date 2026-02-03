Матчи Скрыть

Пономарёв - о бане ФИФА: нашим ловить нечего на международной арене

Владимир Пономарёв, экс-игрок ЦСКА, поделился мнением о возможном пересмотре санкций в отношении сборной России.
Фото: РФС
Ранее в публичном поле вновь появились обсуждения вероятного возвращения российских команд к международным соревнованиям. По данным источников, соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение ближайшего конгресса ФИФА, запланированного на апрель.

Пономарёв отметил, что даже в случае снятия ограничений национальную команду ждут серьёзные трудности из-за отсутствия полноценной международной практики в последние годы.

- Четыре года нас морозили, а теперь: "Ой, санкции ничего не дали". Да мы и так это знали!
Пускай возвращают, хотя будет тяжело: мы играли всё это время только с африканцами и белорусами.
Нашим ловить нечего на международной арене сейчас, - цитирует эксперта "Газета.ру".

Российские сборные и клубы остаются вне официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. За это время национальная команда проводит лишь товарищеские матчи.

