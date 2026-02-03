Семшов объяснил, почему Алеррандро не подошёл ЦСКА

ЦСКА для Алеррандро - слишком сильная команда.Из-за отсутствия громадного мастерства он не сумел себя проявить. Да, он неплохой футболист, но у ЦСКА другие задачи и требования, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
В 2025 году Алеррандро провёл за ЦСКА 28 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В январе нападающий был отправлен в аренду в бразильский "Интернасьонал".
ЦСКА ушёл на зимнюю паузу на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков. После возобновления сезона команда сыграет на выезде против "Ахмата" в матче 19-го тура чемпионата.