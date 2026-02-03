Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Семшов объяснил, почему Алеррандро не подошёл ЦСКА

Период нападающего Алеррандро в составе ЦСКА оказался непродолжительным, и причины этого объяснил экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Семшова, нападающему оказалось сложно адаптироваться к уровню и задачам, которые предъявляются к игрокам ЦСКА.

ЦСКА для Алеррандро - слишком сильная команда.
Из-за отсутствия громадного мастерства он не сумел себя проявить. Да, он неплохой футболист, но у ЦСКА другие задачи и требования, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".

В 2025 году Алеррандро провёл за ЦСКА 28 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В январе нападающий был отправлен в аренду в бразильский "Интернасьонал".

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков. После возобновления сезона команда сыграет на выезде против "Ахмата" в матче 19-го тура чемпионата.

