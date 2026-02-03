Мор высказался о возможном переходе Дурана в "Зенит"

Может прийти Джон Дуран, которого я хорошо помню.Это очень мощный и быстрый форвард. Если он придёт, то "Зениту" можно будет поставить пятёрку с плюсом за зимнюю трансферную кампанию, - передаёт слова Мора "Матч ТВ".
В настоящий момент Дуран получает игровую практику в чемпионате Турции, где защищает цвета "Фенербахче". Права на нападающего принадлежат "Аль-Насру".
После 18 сыгранных туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. Ближайший официальный матч команда проведёт 27 февраля, когда в рамках 19-го тура РПЛ примет на своей арене "Балтику".