"Ювентус" забил четыре безответных гола в матче Серии А

"Ювентус" одержал крупную победу над "Пизой" в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Фото: Football Italia

Встреча в Турине завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Все мячи в этой игре были забиты после перерыва. Во втором тайме у туринского клуба отличились Андреа Камбьязо, Кефрен Тюрам-Юльен, Кенан Йылдыз и Жереми Бога.



После 28 туров "Ювентус" имеет в активе 50 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. "Пиза" набрала 15 баллов и располагается на последней, 20-й позиции.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Пиза