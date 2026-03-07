Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Ювентус" забил четыре безответных гола в матче Серии А

"Ювентус" одержал крупную победу над "Пизой" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia
Встреча в Турине завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Все мячи в этой игре были забиты после перерыва. Во втором тайме у туринского клуба отличились Андреа Камбьязо, Кефрен Тюрам-Юльен, Кенан Йылдыз и Жереми Бога.

После 28 туров "Ювентус" имеет в активе 50 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. "Пиза" набрала 15 баллов и располагается на последней, 20-й позиции.

