Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Манчестера.
Первыми в игре отличились хозяева - мяч забил Харви Барнс. До перерыва "горожане" сумели сравнять счёт благодаря точному удару Савио. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы вышла вперёд после гола Омара Мармуша, а позже он же оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.
Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в следующую стадию турнира.
"Манчестер Сити" оказался сильнее "Ньюкасла" в Кубке Англии
Фото: BBC Sport