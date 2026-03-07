Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Манчестер Сити" оказался сильнее "Ньюкасла" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ньюкаслом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Фото: BBC Sport
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Манчестера.

Первыми в игре отличились хозяева - мяч забил Харви Барнс. До перерыва "горожане" сумели сравнять счёт благодаря точному удару Савио. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы вышла вперёд после гола Омара Мармуша, а позже он же оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в следующую стадию турнира.

