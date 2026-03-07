"Манчестер Сити" оказался сильнее "Ньюкасла" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ньюкаслом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Манчестера.



Первыми в игре отличились хозяева - мяч забил Харви Барнс. До перерыва "горожане" сумели сравнять счёт благодаря точному удару Савио. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы вышла вперёд после гола Омара Мармуша, а позже он же оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.



Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в следующую стадию турнира.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Сити