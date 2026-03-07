Об этом сообщает "Матч ТВ". Поводом для санкций стало поведение болельщиков дагестанского клуба. Во время встречи зрители бросали посторонние предметы в сторону поля, и один из них попал в бокового арбитра. Речь шла о снежках, которые фанаты лепили прямо на трибунах.
По итогам разбирательства клуб из Махачкалы оштрафован на 100 тысяч рублей. Ещё 20 тысяч рублей клуб заплатит за другие нарушения регламента соревнований.
Матч между "Динамо" и "Рубином" завершился победой махачкалинского клуба со счётом 2:1.
Болельщики махачкалинского "Динамо" бросали снежки в арбитра - клуб получил штраф
