Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Болельщики махачкалинского "Динамо" бросали снежки в арбитра - клуб получил штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал махачкалинское "Динамо" после матча чемпионата России против казанского "Рубина".
Фото: ФК "Динамо" Мх
Об этом сообщает "Матч ТВ". Поводом для санкций стало поведение болельщиков дагестанского клуба. Во время встречи зрители бросали посторонние предметы в сторону поля, и один из них попал в бокового арбитра. Речь шла о снежках, которые фанаты лепили прямо на трибунах.

По итогам разбирательства клуб из Махачкалы оштрафован на 100 тысяч рублей. Ещё 20 тысяч рублей клуб заплатит за другие нарушения регламента соревнований.

Матч между "Динамо" и "Рубином" завершился победой махачкалинского клуба со счётом 2:1.

