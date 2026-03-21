"Ювентус" упустил победу над "Сассуоло"

"Ювентус" не сумел добиться победы в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии, сыграв вничью с "Сассуоло" - 1:1.

Фото: Football Italia

Туринцы открыли счёт благодаря голу Кенана Йылдыза, однако гости ответили точным ударом Андреа Пинамонти. Во втором тайме "Ювентус" имел шанс выйти вперёд, но Мануэль Локателли не реализовал пенальти при равном счёте.



В таблице Серии А "Ювентус" располагается на пятой позиции, имея 54 очка. "Сассуоло" набрал 39 баллов и поднялся на десятую строчку.

