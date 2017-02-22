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Михаил Галактионов: попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов - это отличный результат

Старший тренер юношеской сборной (игроки 1999 года) Михаил Галактионов прокомментировал выход команды ЦСКА U19 в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА.

"Попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов - это отличный результат. Для ребят, у которых ещё нет международного опыта, это будет хорошим подспорьем в дальнейшем.

Сейчас к первой команде уже подключены Чалов, Гордюшенко, на подходе Жамалетдинов, Хосонов. Я убеждён, что талантливые ребята есть, а значит, в скором времени им найдётся место в основном составе.

Безусловно, при хороших результатах в дальнейшем они будут вызываться в юношескую сборную", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:04
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