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Михаил Галактионов: попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов - это отличный результат
Старший тренер юношеской сборной (игроки 1999 года) Михаил Галактионов прокомментировал выход команды ЦСКА U19 в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА.
"Попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов - это отличный результат. Для ребят, у которых ещё нет международного опыта, это будет хорошим подспорьем в дальнейшем.
Сейчас к первой команде уже подключены Чалов, Гордюшенко, на подходе Жамалетдинов, Хосонов. Я убеждён, что талантливые ребята есть, а значит, в скором времени им найдётся место в основном составе.
Безусловно, при хороших результатах в дальнейшем они будут вызываться в юношескую сборную", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
"Попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов - это отличный результат. Для ребят, у которых ещё нет международного опыта, это будет хорошим подспорьем в дальнейшем.
Сейчас к первой команде уже подключены Чалов, Гордюшенко, на подходе Жамалетдинов, Хосонов. Я убеждён, что талантливые ребята есть, а значит, в скором времени им найдётся место в основном составе.
Безусловно, при хороших результатах в дальнейшем они будут вызываться в юношескую сборную", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
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