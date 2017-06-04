600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии (видео)

По последним сведениям, количество пострадавших в давке, случившейся в фан-зоне Турина во время просмотра финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал", возросло до 600 человек. Среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе — четырёхлетний ребёнок.По неподтверждённой информации, давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе, после чего толпа побежала к выходу. Ранее сообщалось также, что в результате давки пропал ребёнок 3 лет.