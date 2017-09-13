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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
Александр Мостовой: "Спартак" способен продолжить победный импульс ЦСКА
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях перед групповым матчем Лиги чемпионов "Марибор" — "Спартак".
"Спартак" способен продолжить победный импульс ЦСКА, заданный днём ранее. Соперник у красно-белых – не "Бенфика", конечно. С другой стороны, настолько неизвестная команда тоже может стать проблемой. Лично я ничего не могу сказать о "Мариборе", не видел ни одного матча с его участием. Так бы посмотрев, мог сказать, если команда обычная: "Да что там, надо выходить и "душить" их сразу". Либо наоборот, вижу – бегают, борются: "Елки-палки, команда-то серьёзная, давайте аккуратнее".
Тренеры наверняка подготовили подробный отчёт, уже разобрали с ребятами соперника и объяснили, что "Марибор" не случайно попал в Лигу чемпионов. Проигрывать сегодня нельзя, ведь дальше "Спартак" ждут "Ливерпуль" и "Севилья", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
"Спартак" способен продолжить победный импульс ЦСКА, заданный днём ранее. Соперник у красно-белых – не "Бенфика", конечно. С другой стороны, настолько неизвестная команда тоже может стать проблемой. Лично я ничего не могу сказать о "Мариборе", не видел ни одного матча с его участием. Так бы посмотрев, мог сказать, если команда обычная: "Да что там, надо выходить и "душить" их сразу". Либо наоборот, вижу – бегают, борются: "Елки-палки, команда-то серьёзная, давайте аккуратнее".
Тренеры наверняка подготовили подробный отчёт, уже разобрали с ребятами соперника и объяснили, что "Марибор" не случайно попал в Лигу чемпионов. Проигрывать сегодня нельзя, ведь дальше "Спартак" ждут "Ливерпуль" и "Севилья", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
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