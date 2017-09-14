Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Спортивный директор "Марибора": мы лучше "Спартака" и уверен, что победим в Москве

Бывший полузащитник сборной Словении, а ныне спортивный директор "Марибора" Златко Захович заявил, что никого бы не взял в команду из "Спартака".

– Довольны ничьей?

– Нет. "Марибор" играл лучше, мы часто били по воротам и должны были побеждать. Я уверен, что в Москве выиграем.

– А почему же в среду не получилось?

– "Спартак" – хорошая команда. Но вы должны быть счастливы, что она забила первой. Если бы счет открыл "Марибор", то непременно набрал бы три очка. Москвичам повезло. Очень повезло.

– Но в чем же оказался слаб соперник?

– "Спартак" – очень хороший клуб с отличным тренером и индивидуально сильными футболистами, но как команда "Марибор" намного лучше.

– Я не понимаю. Почему?

– Да потому что мы играли лучше!

– Допустим, вы можете взять одного человека из "Спартака" в "Марибор". Кого бы выбрали?

– Никого. Уважаю футболистов "Спартака", но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве.

– Вы это уже говорили. Но почему настолько уверены?

– Потому что мы лучше. Легко объяснить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Марибор Спартак
Вчера, 23:33
Напечатать
14
(1)
№14 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 00:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
вот уебок....


--------------------
У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№13 Написал: sanya (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Просто унижают спартак...на поле и за полем
Регистрация: 29.04.2015
№12 Написал: interested (Сегодня, 00:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Словенцы народ говнистый, как все славяне-католики.
Регистрация: 18.10.2013
№11 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Мы что, словенцев обидели когда-то? Прямо брызжут желчью!

Даже если выиграют, то потом, отсосов у остальных, попадут к нам в ЛЕ. Ну мы им пятерку дежурную отгрузим. Что бы не выделялись и помнили ***.
Регистрация: 6.11.2011
№10 Написал: teacher (Сегодня, 00:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мы что, словенцев обидели когда-то? Прямо брызжут желчью!
Регистрация: 10.01.2017
№9 Написал: conscience Санкт-Петербург (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
При всей моей антипатии к Спартаку,это будет позор для российского футбола. Дома то у этой команды надо выигрывать.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№8 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
он в своём стиле... я помню в Бенфике он получил травму головы
Регистрация: 27.08.2008
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gnome
Цитата: dryhnozaurus
Перед матчем с Марибором каждый день утром и вечером зачитывать игрокам Спартака. Чтоб осознали, прониклись, захотели. Уж дома-то надо будет их дернуть.

и Каррере зачитывать каждое утро после пробуждения.


и Федуну отксерить и повесить в кабинете
в квартире
в доме
в машине

в рамочку.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Златко Захович))) Он мне напоминает моего 5-и летнего племянника! Когда поест,показывает всем свои "мускулы"и говорит,что он самый сильный!
Регистрация: 9.09.2013
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:50) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
Перед матчем с Марибором каждый день утром и вечером зачитывать игрокам Спартака. Чтоб осознали, прониклись, захотели. Уж дома-то надо будет их дернуть.


абсолютно согласен..
и ещё каждого КАЖДОГО из них тыкать мордой в эту рукопись..
чтоб вкусили и прочувствовали, ВО ЧТО их ставят после того КАК они играют.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 23:48) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: dryhnozaurus
Перед матчем с Марибором каждый день утром и вечером зачитывать игрокам Спартака. Чтоб осознали, прониклись, захотели. Уж дома-то надо будет их дернуть.

и Каррере зачитывать каждое утро после пробуждения.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№3 Написал: linesman Питер (Вчера, 23:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот они неугомонные!


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№2 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
Перед матчем с Марибором каждый день утром и вечером зачитывать игрокам Спартака. Чтоб осознали, прониклись, захотели. Уж дома-то надо будет их дернуть.


Да в Москве Марибору будет пиз..ц, они вчера отскочили на дуру, учитывая что Спартак играл мягко говоря так себе
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:40) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Перед матчем с Марибором каждый день утром и вечером зачитывать игрокам Спартака. Чтоб осознали, прониклись, захотели. Уж дома-то надо будет их дернуть.
Регистрация: 12.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.