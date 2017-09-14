Спортивный директор "Марибора": мы лучше "Спартака" и уверен, что победим в Москве

Бывший полузащитник сборной Словении, а ныне спортивный директор "Марибора" Златко Захович заявил, что никого бы не взял в команду из "Спартака".– Нет. "Марибор" играл лучше, мы часто били по воротам и должны были побеждать. Я уверен, что в Москве выиграем.– "Спартак" – хорошая команда. Но вы должны быть счастливы, что она забила первой. Если бы счет открыл "Марибор", то непременно набрал бы три очка. Москвичам повезло. Очень повезло.– "Спартак" – очень хороший клуб с отличным тренером и индивидуально сильными футболистами, но как команда "Марибор" намного лучше.– Да потому что мы играли лучше!– Никого. Уважаю футболистов "Спартака", но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве.– Потому что мы лучше. Легко объяснить.