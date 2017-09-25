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"Ливерпуль" прилетел в Москву

"Ливерпуль" прилетел в Москву на второй матч группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком", сообщает "Спорт-Экспресс".

Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Игроков приехали встретить около двух десятков болельщиков британской команды. При этом сотрудники ОМОНа оцепили зону прилёта и вывели всех за периметр.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 19:13
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