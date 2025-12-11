Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Мостовой рассказал, чего не хватило "Реалу" для победы над "Манчестер Сити"

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 6 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и английским "Манчестер Сити".
Фото: РФС
Вчера, 10 декабря, "Ман Сити" обыграл "Реал" на его поле со счетом 2:1.

"Как мы говорили, "Манчестер Сити" опять вышел на свой хороший уровень. Перед матчем давал прогноз и говорил, что многое будет зависеть от Мбаппе, сыграет он или нет.

Он получил травму в матче с "Сельтой", и когда я не увидел его в составе "Реала", то понял, что шансы у "Сити" повысились. В ключевых моментах матча было видно, как "Реалу" не хватало Мбаппе. Не сказал бы, что "Манчестер Сити" заслуженно выиграл. По игре, скорее всего, должен был быть ничейный результат", — передает слова Мостового "Чемпионат".

Забитым мячом в составе "Реала" отметился Родриго (28'), за "Ман Сити" забили Нико О'Райли (35') и Эрлинг Холанд (43', пенальти). После шести туров "горожане" с 13 очками занимают 4-е место в турнирной таблице ЛЧ, сливочные с 12 баллами располагаются на 7-й строчке.

"Реал" потерпел второе домашнее поражение подряд. Накануне матча с "Сити" мадридцы на своем поле уступили "Сельте" (0:2) в 15 туре испанской Ла Лиги.

