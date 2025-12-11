Мостовой рассказал, чего не хватило "Реалу" для победы над "Манчестер Сити"

Вчера, 10 декабря, "Ман Сити" обыграл "Реал" на его поле со счетом 2:1.
"Как мы говорили, "Манчестер Сити" опять вышел на свой хороший уровень. Перед матчем давал прогноз и говорил, что многое будет зависеть от Мбаппе, сыграет он или нет.
Он получил травму в матче с "Сельтой", и когда я не увидел его в составе "Реала", то понял, что шансы у "Сити" повысились. В ключевых моментах матча было видно, как "Реалу" не хватало Мбаппе. Не сказал бы, что "Манчестер Сити" заслуженно выиграл. По игре, скорее всего, должен был быть ничейный результат", — передает слова Мостового "Чемпионат".
Забитым мячом в составе "Реала" отметился Родриго (28'), за "Ман Сити" забили Нико О'Райли (35') и Эрлинг Холанд (43', пенальти). После шести туров "горожане" с 13 очками занимают 4-е место в турнирной таблице ЛЧ, сливочные с 12 баллами располагаются на 7-й строчке.
"Реал" потерпел второе домашнее поражение подряд. Накануне матча с "Сити" мадридцы на своем поле уступили "Сельте" (0:2) в 15 туре испанской Ла Лиги.
