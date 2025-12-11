Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Черышев рассказал, есть ли у Сафонова перспективы стать первым номером "ПСЖ"

Главный тренер таджикистанского "Равшана" Дмитрий Черышев оценил выступления вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
Вчера, 10 декабря, Сафонов провел второй матч за "ПСЖ" в сезоне 2025/2026 — выездной матч Лиги чемпионов между парижанами и испанским "Атлетиком" завершился вничью 0:0. В прошлую субботу "ПСЖ" с Сафоновым на воротах дома разгромил "Ренн" — 5:0.

"Чем силен вратарь? Он должен выручать команду. Сейчас Сафонов делает это хорошо. В этих матчах были моменты, в которых он выручил "ПСЖ". Если он с этой задачей справляется, значит, все хорошо.

Что касается дальнейших перспектив Матвея в команде, то никто не будет менять вратаря просто потому, что надо дать сыграть другому. Вратарское место просто так не меняется", — передает слова Черышева "Чемпионат".

Основной голкипер "ПСЖ" Люка Шевалье пропустил игры с "Ренном" и "Атлетиком" из-за травмы лодыжки. На данный момент неизвестно, сможет ли Шевалье принять участие в следующем матче парижан — субботней игре 16 тура французской Лиги 1 с "Мецем".

