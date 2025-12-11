Вчера, 10 декабря, Сафонов провел второй матч за "ПСЖ" в сезоне 2025/2026 — выездной матч Лиги чемпионов между парижанами и испанским "Атлетиком" завершился вничью 0:0. В прошлую субботу "ПСЖ" с Сафоновым на воротах дома разгромил "Ренн" — 5:0.
"Чем силен вратарь? Он должен выручать команду. Сейчас Сафонов делает это хорошо. В этих матчах были моменты, в которых он выручил "ПСЖ". Если он с этой задачей справляется, значит, все хорошо.
Что касается дальнейших перспектив Матвея в команде, то никто не будет менять вратаря просто потому, что надо дать сыграть другому. Вратарское место просто так не меняется", — передает слова Черышева "Чемпионат".
Основной голкипер "ПСЖ" Люка Шевалье пропустил игры с "Ренном" и "Атлетиком" из-за травмы лодыжки. На данный момент неизвестно, сможет ли Шевалье принять участие в следующем матче парижан — субботней игре 16 тура французской Лиги 1 с "Мецем".
Черышев рассказал, есть ли у Сафонова перспективы стать первым номером "ПСЖ"
Главный тренер таджикистанского "Равшана" Дмитрий Черышев оценил выступления вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в текущем сезоне.
Фото: Getty Images