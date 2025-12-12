Французский журналист оценил игру Сафонова в матче с "Атлетиком"

Французский спортивный журналист Пьер Менес высказался об игре российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче группового этапа ЛЧ с "Атлетиком" (0:0).

Фото: Getty Images

- Я бы поставил ему 6 из 10. Он хорошо отразил сложный штрафной удар, отлично справился с навесом. Ему не пришлось много работать, - сказал Менес Sport.fr.



Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 13 мячей и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.



В текущем сезоне на счету Сафонова 2 матча, в обоих встречах российский вратарь отыграл на ноль.