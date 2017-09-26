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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Максим Деменко: футболисты "Спартака" сегодня выложатся на 112%
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с "Ливерпулем".
"Как говорят многие футболисты, Лига чемпионов — это совсем другие эмоции. Естественно, красно-белые будут особенно настраиваться на этот матч, учитывая последние игры в чемпионате России. Им нужно исправиться перед болельщиками, доказать, что команда есть. Думаю, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сейчас много общается с футболистами по поводу последнего матча с "Анжи" (2:2), но такой игры, как с махачкалинцами, не будет в любом случае. Промес уже однозначно пропустит игру, капитан Денис Глушаков еще под вопросом, хотя он тоже может не попасть в состав… Каррера столкнется с серьезными проблемами. Однако повторюсь: остальные футболисты "Спартака" сегодня выложатся на 112%, и никаких остановок не будет. Все ребята хотят хорошо проявить себя на европейской арене и, может быть, перебраться в топ-чемпионат", - цитирует Деменко "Газета.ру".
"Как говорят многие футболисты, Лига чемпионов — это совсем другие эмоции. Естественно, красно-белые будут особенно настраиваться на этот матч, учитывая последние игры в чемпионате России. Им нужно исправиться перед болельщиками, доказать, что команда есть. Думаю, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сейчас много общается с футболистами по поводу последнего матча с "Анжи" (2:2), но такой игры, как с махачкалинцами, не будет в любом случае. Промес уже однозначно пропустит игру, капитан Денис Глушаков еще под вопросом, хотя он тоже может не попасть в состав… Каррера столкнется с серьезными проблемами. Однако повторюсь: остальные футболисты "Спартака" сегодня выложатся на 112%, и никаких остановок не будет. Все ребята хотят хорошо проявить себя на европейской арене и, может быть, перебраться в топ-чемпионат", - цитирует Деменко "Газета.ру".
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