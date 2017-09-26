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Максим Деменко: футболисты "Спартака" сегодня выложатся на 112%

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с "Ливерпулем".

"Как говорят многие футболисты, Лига чемпионов — это совсем другие эмоции. Естественно, красно-белые будут особенно настраиваться на этот матч, учитывая последние игры в чемпионате России. Им нужно исправиться перед болельщиками, доказать, что команда есть. Думаю, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сейчас много общается с футболистами по поводу последнего матча с "Анжи" (2:2), но такой игры, как с махачкалинцами, не будет в любом случае. Промес уже однозначно пропустит игру, капитан Денис Глушаков еще под вопросом, хотя он тоже может не попасть в состав… Каррера столкнется с серьезными проблемами. Однако повторюсь: остальные футболисты "Спартака" сегодня выложатся на 112%, и никаких остановок не будет. Все ребята хотят хорошо проявить себя на европейской арене и, может быть, перебраться в топ-чемпионат", - цитирует Деменко "Газета.ру".
Теги: Деменко Спартак Ливерпуль
Сегодня, 17:12
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(0)
№7 Написал: ale Вятка (Сегодня, 17:59) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот сколько сегодня постов про спартак, в комментах одни бакланы и в основном пишут хрень, грязь (не относится к адекватам).


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Выложатся не выложатся,но вариантов без Промеса выиграть у "Ливерпуля" фактически нет.
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: junga Сочи (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Главное на 146% не выкладывайтесь


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№4 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 17:26) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Gritsay
Да во втором тайме, думаю они лягут.

Хоть не так как Краснодар в первом ложится..
Регистрация: 29.05.2017
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:24) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
малавата будет confused нужно 113!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Да во втором тайме, думаю они лягут.
Регистрация: 25.10.2016
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:14) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
сдохнут на все 100% и потом их еще попинают???
креативненько))

скамейка обязуется выложиться на 116%!!

трибуна обещает наложить ))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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