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Марсель Шмельцер готов сыграть в матче Лиги чемпионов с АПОЭЛом

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер готов сыграть в матче Лиги чемпионов с АПОЭЛом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, в лазарете немецкой команды остаются Андре Шюррле, Рафаэл Геррейру, Себастьян Роде, Лукаш Пищек и Эрик Дурм. АПОЭЛу помочь в предстоящем матче не смогут травмированные Живко Миланов и Георге Эфрем.
Теги: Боруссия Д АПОЭЛ
Сегодня, 00:05
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