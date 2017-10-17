Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер готов сыграть в матче Лиги чемпионов с АПОЭЛом, сообщает официальный сайт УЕФА.Таким образом, в лазарете немецкой команды остаются Андре Шюррле, Рафаэл Геррейру, Себастьян Роде, Лукаш Пищек и Эрик Дурм. АПОЭЛу помочь в предстоящем матче не смогут травмированные Живко Миланов и Георге Эфрем.