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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роль второй силы: ЦСКА и «Базель» поборются за путёвку в плэй-офф Лиги чемпионов
Сегодня вечером ЦСКА проведёт один из ключевых матчей группового этапа Лиги чемпионов. Результат двухматчевого противостояния с «Базелем» должен определить шансы «армейцев» на продолжение еврокубковой кампании. Об очередном испытании ЦСКА в Лиге чемпионов – в новом материале Rusfootball.info.
Дьяволы дают всем жару
ЦСКА попал в группу A, где компанию «армейцам» составили «Манчестер Юнайтед», «Базель» и «Бенфика». Стартовые матчи группового этапа уже прояснили ситуацию в этом квартете. «Юнайтед» полностью оправдал статус явного фаворита, одержав крупные победы в обоих матчах. «Бенфика» провалилась, не набрав ни одного очка. ЦСКА пока идёт по своему графику, «Базель» удивил, разгромив «Бенфику».
Пока всё идёт к тому, что футболисты из Москвы и Базеля оспорят вторую путёвку в плэй-офф турнира. Если «Манчестер Юнайтед» продолжит штамповать победы, то «Бенфика» рискует досрочно лишиться шансов на еврокубковую весну. «Базель» и ЦСКА находятся примерно в одинаковой ситуации. Обе команды проиграли «МЮ» и обыграли «Бенфику», правда, швейцарцы сделали это куда более результативно и впечатляюще, чем россияне.
Победа над "Бенфикой" открывает хорошие перспективы перед ЦСКА
При нынешней ситуации в турнирной таблице двухматчевое противостояние с «Базелем» превращается в настоящий «стык» за выход в плэй-офф. Победа и ничья – в теории являются тем результатом, который фактически обеспечивает попадание в следующую стадию. Впрочем, сразу оговоримся, что для этого сценария «МЮ» не должен останавливаться, а Жозе Моуриньо, как известно, любит ротацию в ничего незначащих матчах.
Когда ты играешь с лучшими
«Базель» - один из самых титулованных клубов Швейцарии. «Красно-синие» выигрывали швейцарское первенство двадцать раз. По этому показателю они уступают лишь легендарному «Грассхоперу». Но тут нужно учитывать, что старейший клуб Швейцарии в последний раз выигрывал местный чемпионат в далёком 2003 году. А сейчас настоящим гегемоном в футболе Швейцарии является именно «Базель».
Шутка ли, но «Базель» выиграл восемь последних розыгрышей чемпионата страны. «Золото» неизменно отправлялось в Базель с 2010-го года. В прошлом сезоне в Суперлиге «Базель» опередил ближайшего конкурента на 17 (!!) очков. Так что, ЦСКА предстоит встретиться с сильнейшим клубом своей страны.
Правда, сразу оговоримся, что в нынешнем сезоне дела у «красно-синих» складываются не так здорово. «Базель» в 11 стартовых турах уже успел потерпеть три поражения. Сейчас команда занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Янг Бойз» на пять очков.
Будучи многократным чемпионом страны, «Базель» регулярно участвует в розыгрышах Лиги чемпионов. Периодически швейцарцы добираются до стадии плэй-офф. В 1/8 финала они выходили в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. Любопытно, что в обоих случаях швейцарцы преграждали путь английским клубам. В 2011 году они остановили «МЮ» Сэра Алекса Фергюсона, а в 2014 – «Ливерпуль», который только вернулся в Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне «Базель» также принимал участие в главном клубном турнире Европы, но, говоря откровенно, провалился. Швейцарцы не сумели составить конкуренцию ПСЖ и «Арсеналу» в борьбе за первые места, а затем ещё и бесславно пропустили «Лудогорец» в Лигу Европы, завершив турнирный путь без единой победы.
Крепкий еврокубковый боец
Несмотря на не самые лучшие результаты во внутреннем первенстве «Базель» никак нельзя считать слабым соперником. На этом уже «погорела» «Бенфика», которая сенсационно была разгромлена в Швейцарии. Хозяева забили в ворота португальского клуба пять безответных голов.
"Базель" разгромил "Бенфику" во втором туре
Сегодня за «Базель» выступают сразу несколько футболистов, которые хорошо известны в Европе. Лучшим бомбардиром швейцарского клуба является Ван Вольфсвинкль, поигравший в английской Премьер-Лиге. В последние годы голландский нападающий преодолел путь в Швейцарию из Англии, успев также поиграть во Франции, Испании и Нидерландах. Тем не менее, 28-летний нападающий ещё явно не сказал своего последнего слова. В девяти матчах нынешнего сезона он отличился уже семь раз.
Стоит отметить и ивуарийского полузащитника Серей Ди, отыгравшего несколько сезонов в Бундеслиге за «Штутгарт». В «Базеле» хавбек проводит второй сезон. Защищает цвета швейцарского клуба и Таулянт Джака – брат полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки. Любопытно, что в отличие от своего младшего брата, выбравшего сборную Швейцарии, Таулянт Джака заигран за сборную Албании.
Не нуждается в дополнительном представлении и чех Марек Сухи, который сегодня является капитаном «Базеля». Экс-защитник «Спартака» выступает за швейцарский клуб с 2014 года.
Возглавляет «Базель» 40-летний Рафаэль Викки. Он прошёл через всю систему «Базеля», получив повышение от тренера молодёжной команды до наставника главного клуба. В бытность игроком Викки пробовал свои силы в Швейцарии, Германии, Испании и даже американском МЛС.
Без Дзагоева
Сегодняшний матч точно пропустит полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, ещё не залечивший травму. Зато на поле должны появиться Головин, Вернблум, Васин и Василий Березуцкий. Все они не принимали участие в субботнем матче Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Определённые кадровые сложности испытывает и «Базель». В выходные в матче швейцарского чемпионата против «Лугано» не сыграл Ван Вольфсвинкль. Голландский форвард, по всей видимости, пропустит и матч с ЦСКА.
Отметим, что ранее «армейцы» никогда не встречались с «Базелем». А с швейцарскими клубами пути ЦСКА пересекались четырежды. В нынешнем сезоне в квалификации Лиги чемпионов москвичи дважды переиграли «Янг Бойз». В 2010-м году ЦСКА оказался в одной группе Лиги Европы с «Лозанной». Тогда российский клуб одержал крупные победы – 5:1 и 3:0.
Для ЦСКА и «Базеля» стадия плэй-офф начнётся уже сегодня вечером, о чём перед матчем говорил наставник швейцарского клуба. После феноменальной победы «Спартака» над «Севильей» поклонники ЦСКА вряд ли останутся довольны любым результатом, кроме победы.
Дьяволы дают всем жару
ЦСКА попал в группу A, где компанию «армейцам» составили «Манчестер Юнайтед», «Базель» и «Бенфика». Стартовые матчи группового этапа уже прояснили ситуацию в этом квартете. «Юнайтед» полностью оправдал статус явного фаворита, одержав крупные победы в обоих матчах. «Бенфика» провалилась, не набрав ни одного очка. ЦСКА пока идёт по своему графику, «Базель» удивил, разгромив «Бенфику».
Пока всё идёт к тому, что футболисты из Москвы и Базеля оспорят вторую путёвку в плэй-офф турнира. Если «Манчестер Юнайтед» продолжит штамповать победы, то «Бенфика» рискует досрочно лишиться шансов на еврокубковую весну. «Базель» и ЦСКА находятся примерно в одинаковой ситуации. Обе команды проиграли «МЮ» и обыграли «Бенфику», правда, швейцарцы сделали это куда более результативно и впечатляюще, чем россияне.
Победа над "Бенфикой" открывает хорошие перспективы перед ЦСКА
При нынешней ситуации в турнирной таблице двухматчевое противостояние с «Базелем» превращается в настоящий «стык» за выход в плэй-офф. Победа и ничья – в теории являются тем результатом, который фактически обеспечивает попадание в следующую стадию. Впрочем, сразу оговоримся, что для этого сценария «МЮ» не должен останавливаться, а Жозе Моуриньо, как известно, любит ротацию в ничего незначащих матчах.
Когда ты играешь с лучшими
«Базель» - один из самых титулованных клубов Швейцарии. «Красно-синие» выигрывали швейцарское первенство двадцать раз. По этому показателю они уступают лишь легендарному «Грассхоперу». Но тут нужно учитывать, что старейший клуб Швейцарии в последний раз выигрывал местный чемпионат в далёком 2003 году. А сейчас настоящим гегемоном в футболе Швейцарии является именно «Базель».
Шутка ли, но «Базель» выиграл восемь последних розыгрышей чемпионата страны. «Золото» неизменно отправлялось в Базель с 2010-го года. В прошлом сезоне в Суперлиге «Базель» опередил ближайшего конкурента на 17 (!!) очков. Так что, ЦСКА предстоит встретиться с сильнейшим клубом своей страны.
Правда, сразу оговоримся, что в нынешнем сезоне дела у «красно-синих» складываются не так здорово. «Базель» в 11 стартовых турах уже успел потерпеть три поражения. Сейчас команда занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Янг Бойз» на пять очков.
Будучи многократным чемпионом страны, «Базель» регулярно участвует в розыгрышах Лиги чемпионов. Периодически швейцарцы добираются до стадии плэй-офф. В 1/8 финала они выходили в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. Любопытно, что в обоих случаях швейцарцы преграждали путь английским клубам. В 2011 году они остановили «МЮ» Сэра Алекса Фергюсона, а в 2014 – «Ливерпуль», который только вернулся в Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне «Базель» также принимал участие в главном клубном турнире Европы, но, говоря откровенно, провалился. Швейцарцы не сумели составить конкуренцию ПСЖ и «Арсеналу» в борьбе за первые места, а затем ещё и бесславно пропустили «Лудогорец» в Лигу Европы, завершив турнирный путь без единой победы.
Крепкий еврокубковый боец
Несмотря на не самые лучшие результаты во внутреннем первенстве «Базель» никак нельзя считать слабым соперником. На этом уже «погорела» «Бенфика», которая сенсационно была разгромлена в Швейцарии. Хозяева забили в ворота португальского клуба пять безответных голов.
"Базель" разгромил "Бенфику" во втором туре
Сегодня за «Базель» выступают сразу несколько футболистов, которые хорошо известны в Европе. Лучшим бомбардиром швейцарского клуба является Ван Вольфсвинкль, поигравший в английской Премьер-Лиге. В последние годы голландский нападающий преодолел путь в Швейцарию из Англии, успев также поиграть во Франции, Испании и Нидерландах. Тем не менее, 28-летний нападающий ещё явно не сказал своего последнего слова. В девяти матчах нынешнего сезона он отличился уже семь раз.
Стоит отметить и ивуарийского полузащитника Серей Ди, отыгравшего несколько сезонов в Бундеслиге за «Штутгарт». В «Базеле» хавбек проводит второй сезон. Защищает цвета швейцарского клуба и Таулянт Джака – брат полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки. Любопытно, что в отличие от своего младшего брата, выбравшего сборную Швейцарии, Таулянт Джака заигран за сборную Албании.
Не нуждается в дополнительном представлении и чех Марек Сухи, который сегодня является капитаном «Базеля». Экс-защитник «Спартака» выступает за швейцарский клуб с 2014 года.
Возглавляет «Базель» 40-летний Рафаэль Викки. Он прошёл через всю систему «Базеля», получив повышение от тренера молодёжной команды до наставника главного клуба. В бытность игроком Викки пробовал свои силы в Швейцарии, Германии, Испании и даже американском МЛС.
Без Дзагоева
Сегодняшний матч точно пропустит полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, ещё не залечивший травму. Зато на поле должны появиться Головин, Вернблум, Васин и Василий Березуцкий. Все они не принимали участие в субботнем матче Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Определённые кадровые сложности испытывает и «Базель». В выходные в матче швейцарского чемпионата против «Лугано» не сыграл Ван Вольфсвинкль. Голландский форвард, по всей видимости, пропустит и матч с ЦСКА.
Отметим, что ранее «армейцы» никогда не встречались с «Базелем». А с швейцарскими клубами пути ЦСКА пересекались четырежды. В нынешнем сезоне в квалификации Лиги чемпионов москвичи дважды переиграли «Янг Бойз». В 2010-м году ЦСКА оказался в одной группе Лиги Европы с «Лозанной». Тогда российский клуб одержал крупные победы – 5:1 и 3:0.
Для ЦСКА и «Базеля» стадия плэй-офф начнётся уже сегодня вечером, о чём перед матчем говорил наставник швейцарского клуба. После феноменальной победы «Спартака» над «Севильей» поклонники ЦСКА вряд ли останутся довольны любым результатом, кроме победы.
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