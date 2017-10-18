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Никита Симонян: Мельгарехо – это "скорая помощь" для "Спартака"

Первый вице-президент Российского футбольного союза и бывший игрок "Спартака" Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, назвав автора одного из голов Лоренсо Мельгарехо "скорой помощью" для клуба.

"Многие прогнозы перед игрой были не в пользу "Спартака", поэтому москвичи проявили кроме характера ещё и мастерство. Стоит отметить, что ситуация могла повернуться и в другую сторону, особенно когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот. Да и Селихов творил что-то невероятное в воротах. Но в целом это общая победа. Исполнение голов – просто восторг.

Хочу отметить одну особенность нынешнего "Спартака". В одесском "Черноморце" играл такой нападающий – Анатолий Коршунов. Мы были дружны с ним, он и в "Спартаке" поиграл, и в "Динамо". Но когда играл в Одессе, его выпускали так, как вчера Мельгарехо. Лоренсо вышел и забил "Ахмату", теперь забил "Севилье". Так вот одесситы при скользком счёте требовали "скорую помощь", ею был Анатолий Коршунов, который выходил и забивал. Получается, что Мельгарехо теперь "скорая помощь" для "Спартака". Исполнение как в Грозном, так и вчера было просто блестящее.

После такой победы нужно опасаться одного – эйфории. В чемпионате России тоже важные игры. Кроме того не стоит забывать про ответную игру против "Севильи". Испанцы приложат нечеловеческие усилия, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
Теги: Симонян Спартак Севилья
Сегодня, 17:02
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