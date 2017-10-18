Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
13:11
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
12:38
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Никита Симонян: Мельгарехо – это "скорая помощь" для "Спартака"
Первый вице-президент Российского футбольного союза и бывший игрок "Спартака" Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, назвав автора одного из голов Лоренсо Мельгарехо "скорой помощью" для клуба.
"Многие прогнозы перед игрой были не в пользу "Спартака", поэтому москвичи проявили кроме характера ещё и мастерство. Стоит отметить, что ситуация могла повернуться и в другую сторону, особенно когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот. Да и Селихов творил что-то невероятное в воротах. Но в целом это общая победа. Исполнение голов – просто восторг.
Хочу отметить одну особенность нынешнего "Спартака". В одесском "Черноморце" играл такой нападающий – Анатолий Коршунов. Мы были дружны с ним, он и в "Спартаке" поиграл, и в "Динамо". Но когда играл в Одессе, его выпускали так, как вчера Мельгарехо. Лоренсо вышел и забил "Ахмату", теперь забил "Севилье". Так вот одесситы при скользком счёте требовали "скорую помощь", ею был Анатолий Коршунов, который выходил и забивал. Получается, что Мельгарехо теперь "скорая помощь" для "Спартака". Исполнение как в Грозном, так и вчера было просто блестящее.
После такой победы нужно опасаться одного – эйфории. В чемпионате России тоже важные игры. Кроме того не стоит забывать про ответную игру против "Севильи". Испанцы приложат нечеловеческие усилия, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
"Многие прогнозы перед игрой были не в пользу "Спартака", поэтому москвичи проявили кроме характера ещё и мастерство. Стоит отметить, что ситуация могла повернуться и в другую сторону, особенно когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот. Да и Селихов творил что-то невероятное в воротах. Но в целом это общая победа. Исполнение голов – просто восторг.
Хочу отметить одну особенность нынешнего "Спартака". В одесском "Черноморце" играл такой нападающий – Анатолий Коршунов. Мы были дружны с ним, он и в "Спартаке" поиграл, и в "Динамо". Но когда играл в Одессе, его выпускали так, как вчера Мельгарехо. Лоренсо вышел и забил "Ахмату", теперь забил "Севилье". Так вот одесситы при скользком счёте требовали "скорую помощь", ею был Анатолий Коршунов, который выходил и забивал. Получается, что Мельгарехо теперь "скорая помощь" для "Спартака". Исполнение как в Грозном, так и вчера было просто блестящее.
После такой победы нужно опасаться одного – эйфории. В чемпионате России тоже важные игры. Кроме того не стоит забывать про ответную игру против "Севильи". Испанцы приложат нечеловеческие усилия, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.