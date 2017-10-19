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Марек Сухи: в гостинице смотрел матч "Спартака" с "Севильей", ребята порадовали

Защитник "Базеля" Марек Сухи рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов с ЦСКА (2:0).

- Скучали по России, по играм с ЦСКА?

– Да, скучал, конечно, с ЦСКА всегда большая битва и главная игра сезона.

- "Базель" сегодня очень надежно сыграл, ЦСКА не нанес ни одного удара в створ.

– Да, мы очень рады, получилось хорошо. Компактно сыграли в защите и центре поля. ЦСКА оставалось только играть в стенку или проходить за счет дриблинга. И главное, что забили два гола. А могли еще больше.

- Знаете, как вчера сыграл "Спартак"?

– Да, смотрел в гостинице. Ребята порадовали, хорошая игра. Историческая победа. Поздравляю "Спартак", – сообщил Сухи в эфире "Матч ТВ".

Sports.ru
Теги: Базель ЦСКА Сухи
Сегодня, 01:24
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:55) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Спасибо Марек,вы тоже меня сегодня сильно порадовали красивым конечпоком,просто красавцы!
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:46) #
  • 0
  •  (0)

молодец, порадовал
Регистрация: 20.04.2016
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