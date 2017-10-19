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Константин Кучаев: было тяжело, потому что "Базель" забил и сел

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2).

"Было тяжело, потому что "Базель" забил и сел, и нам пришлось отыгрываться. Когда я выходил на замену, тренер просил меня играть вперед, обострять и брать игру на себя.

Я никогда не играл на таком уровне, поэтому мне нелегко в таких матчах. Сравнивать уровень Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА тяжело, потому что в юношеском футболе возраст одинаковой, выделяются те, кто обладает лучшими игровыми качествами, а здесь нужно больше опыта в таких серьезных матчах", – сказал Кучаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Sports.ru
Теги: Кучаев ЦСКА Базель
Сегодня, 04:54
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