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Константин Кучаев: поедем на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что для армейцев в Лиге чемпионов еще ничего не потеряно.

"Нам, молодым футболистам, нужно многое доказывать. Пока нам дают слишком много авансов, и полноценным игроком стартового состава я себя, конечно же, не считаю. Когда идёт игра, никто не разделяет игроков на опытных и молодых. Если партнёр открыт и находится в хорошей позиции, ему обязательно дают передачу. Наши ветераны всегда помогут и подстрахуют. Вообще, в нашей команде много качественных игроков. В Лиге чемпионов для ЦСКА ещё ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы", - цитирует Кучаева Bobsoccer.
Теги: Кучаев ЦСКА
Вчера, 23:16
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