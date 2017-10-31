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Роман Зобнин не сыграет с "Севильей"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отправился вместе с командой на матч четвертого тура Лиги чемпионов с "Севильей".

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист не примет участия в предстоящей встрече. В Тарасовке футболист занимался по индивидуальной программе. Он продолжит это делать в ближайшие дни в Испании.
Теги: Зобнин Спартак Севилья
Сегодня, 22:19
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№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:31) #
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online

готовится к победе над Зенитом
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: trent (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
надо полностью восстановиться...рано ещё...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Плять, еще бы.
И Тимофеев не сыграет grinning
Регистрация: 22.09.2007
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