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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отправился вместе с командой на матч четвертого тура Лиги чемпионов с "Севильей".
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист не примет участия в предстоящей встрече. В Тарасовке футболист занимался по индивидуальной программе. Он продолжит это делать в ближайшие дни в Испании.
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист не примет участия в предстоящей встрече. В Тарасовке футболист занимался по индивидуальной программе. Он продолжит это делать в ближайшие дни в Испании.
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