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Капитан "Марибора": на поле деньги не играют

Капитан и нападающий "Марибора" Маркос Таварес прокомментировал ничью со "Спартаком" (1:1) в Москве в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Промес стоит в два раза дороже, чем весь состав "Марибора"? Сегодня мы увидели, что имеет значение. На поле деньги не играют. Характер и мастерство – вот что важно. Мы представляем Словению, в которой живут два миллиона человек. У нас не приходит столько финансирования в футбол, но "Марибор" — лучшая команда страны, вот почему мы второй раз бьёмся в Лиге чемпионов", - цитирует Тавареса "Чемпионат.сом".
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 00:03
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(3)
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
вот на поле деньги не играют - согласен полностью.
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: hfj (Сегодня, 00:53) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: RenarTickle
robinzen,
Ты русскую команду лузерами назвал? Иди, умойся! rage

Это все либералы воду мутять, мть их!
Регистрация: 16.03.2017
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
"характер и МАСТЕРСТВО...." действительно МАСТЕРА , разница мячей 2-15, прямо МАСТЕРЮГИ, ни дать ни взять.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:19) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
Ты русскую команду лузерами назвал? Иди, умойся! rage
Регистрация: 2.08.2013
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 00:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ту что то личное ...всем то просрали не по детски..
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Умыли лузеров в гостях...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 00:08) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Пф, 90 минут сидеть в 11 человек на своей половине поля и нести такую чушь...


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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