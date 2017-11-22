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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Горлукович: нельзя же отдавать победу и деньги на последних минутах
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что красно-белых наказали в концовке встречи за уверенность в победе.
– Шокированы результатом?
– Конечно. Было бы странно, если бы я сказал, что не удивлен исходом этой встречи. Нельзя же отдавать победу и деньги на последних минутах. Люди хорошо получают, может им ничего не надо? Такой непрофессионализм, ей богу.
– Вновь стоит говорить о пресловутой концентрации?
– Конечно. Подумали, что победа в кармане. Ну вот их и наказали. Но вообще– то надо работать от звонка до звонка.
– Согласны, что в первом тайме москвичи играли слишком академично?
– Да я даже не знаю, чем это объяснить. Мне не понравилось состояние спартаковцев сегодня. Что-то не то. Может быть, еще не отошли от великой победы над "Краснодаром". Но движение не убедило. Медленно как-то. Если хочешь выигрывать в Лиге чемпионов, нужно делать на поле гораздо больше вещей в атаке.
"Спорт-Экспресс"
– Шокированы результатом?
– Конечно. Было бы странно, если бы я сказал, что не удивлен исходом этой встречи. Нельзя же отдавать победу и деньги на последних минутах. Люди хорошо получают, может им ничего не надо? Такой непрофессионализм, ей богу.
– Вновь стоит говорить о пресловутой концентрации?
– Конечно. Подумали, что победа в кармане. Ну вот их и наказали. Но вообще– то надо работать от звонка до звонка.
– Согласны, что в первом тайме москвичи играли слишком академично?
– Да я даже не знаю, чем это объяснить. Мне не понравилось состояние спартаковцев сегодня. Что-то не то. Может быть, еще не отошли от великой победы над "Краснодаром". Но движение не убедило. Медленно как-то. Если хочешь выигрывать в Лиге чемпионов, нужно делать на поле гораздо больше вещей в атаке.
"Спорт-Экспресс"
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