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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Алдонин: серия Акинфеева – фейк, выдуманный журналистами
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча групповой стадии Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:0).
"Игорь Акинфеев прервал свою серию, но я не придаю этому значения. Игорь проводил в Лиге чемпионов очень хорошие матчи, несмотря на то что пропускал. Вся эта серия – фейк, выдуманный журналистами.
Лига чемпионов – турнир, в котором играют лучшие команды, где голы в любом случае пропускаются, не только ЦСКА и Акинфеевым. Самое главное, одержана важная победа.
Был непростой выезд в Хабаровск. Честно говоря, я с тревогой ждал ту игру — дальний выезд, морозный. Причем игроки получили травмы, когда в ЦСКА и так каждый футболист на вес золота.
Поздравляю клуб и всю команду, болельщиков с очень важной победой. Теперь необходимо смотреть, как "Базель" завершит свою эпопею в Лиге чемпионов. ЦСКА выжимает максимум из имеющихся ресурсов", - цитирует Алдонина "Чемпионат.сом".
"Игорь Акинфеев прервал свою серию, но я не придаю этому значения. Игорь проводил в Лиге чемпионов очень хорошие матчи, несмотря на то что пропускал. Вся эта серия – фейк, выдуманный журналистами.
Лига чемпионов – турнир, в котором играют лучшие команды, где голы в любом случае пропускаются, не только ЦСКА и Акинфеевым. Самое главное, одержана важная победа.
Был непростой выезд в Хабаровск. Честно говоря, я с тревогой ждал ту игру — дальний выезд, морозный. Причем игроки получили травмы, когда в ЦСКА и так каждый футболист на вес золота.
Поздравляю клуб и всю команду, болельщиков с очень важной победой. Теперь необходимо смотреть, как "Базель" завершит свою эпопею в Лиге чемпионов. ЦСКА выжимает максимум из имеющихся ресурсов", - цитирует Алдонина "Чемпионат.сом".
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