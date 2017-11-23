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Евгений Алдонин: серия Акинфеева – фейк, выдуманный журналистами

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча групповой стадии Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:0).

"Игорь Акинфеев прервал свою серию, но я не придаю этому значения. Игорь проводил в Лиге чемпионов очень хорошие матчи, несмотря на то что пропускал. Вся эта серия – фейк, выдуманный журналистами.

Лига чемпионов – турнир, в котором играют лучшие команды, где голы в любом случае пропускаются, не только ЦСКА и Акинфеевым. Самое главное, одержана важная победа.

Был непростой выезд в Хабаровск. Честно говоря, я с тревогой ждал ту игру — дальний выезд, морозный. Причем игроки получили травмы, когда в ЦСКА и так каждый футболист на вес золота.

Поздравляю клуб и всю команду, болельщиков с очень важной победой. Теперь необходимо смотреть, как "Базель" завершит свою эпопею в Лиге чемпионов. ЦСКА выжимает максимум из имеющихся ресурсов", - цитирует Алдонина "Чемпионат.сом".
Теги: Алдонин Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 19:15
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№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
А 16 лет без побед - это фейк или не фейк?

это такой же факт
Регистрация: 7.09.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А 16 лет без побед - это фейк или не фейк?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Достали уже с этими сериями! Нашли, на чём внимание заострять. Обсуждать больше нечего, что ли?
Регистрация: 2.08.2013
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на любую неудобную новость можно сказать фейк,есть статистика против которой спорить сложно,более того, вы сами и спровоцировали ее,потому что по поводу и без повода начесываете гриву Акинфеева,в то время, как он откровенно провалился на всех крупных турнирах,вот поэтому вам и приводили факты,но таким дятлам как Алдонин этого не докажешь,он снова скажет что все это фейк
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 19:22) #
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«Спартак»
Вобщем то это была скорее не серия Акинфеева, а серия ЦСКА. Так более справедливо.
Регистрация: 18.04.2010
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фейк ни фейк, а на сайт спартак без побед надрачивала вся красносиняя и синебелголубая п.издобратия несколько лет.
Про те фейки ты, Женька долпаеп, ничего не говорил.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не очень правильно выразился
фейк - это неправда (ну самое простое слово, которое схоже с сутью)
просто скорее раздули новость


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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