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Жозе Моуринью: Головин и Промес в "МЮ"? Не готов говорить о трансферах

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА не стал комментировать возможный трансфер полузащитника армейцев Александра Головина и лидера "Спартака" Квинси Промеса в его команду.

- В России считают, что Александр Головин и Квинси Промес могут продолжить карьеру в Англии. Как вы считаете, могут ли они заиграть в премьер-лиге? Могут ли они заинтересовать "Манчестер Юнайтед"?

- Не готов отвечать на вопросы такого рода. Не готов говорить о трансферах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Головин Промес ЦСКА
Сегодня, 18:14
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(1)
№3 Написал: Батька (Сегодня, 19:24) #
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  •  (1)
online

Похоже реально рассматривает их ...если бы наплел типа как про коней типа очень сильная команда и все такое ...
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
где МЮ, и где эти футболисты... для начала надо заиграть хотя бы в Кристал Пэлас


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ: ГОЛОВИН И ПРОМЕС В "МЮ"? ИПАНУЛИСЬ?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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