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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жозе Моуринью: Головин и Промес в "МЮ"? Не готов говорить о трансферах
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА не стал комментировать возможный трансфер полузащитника армейцев Александра Головина и лидера "Спартака" Квинси Промеса в его команду.
- В России считают, что Александр Головин и Квинси Промес могут продолжить карьеру в Англии. Как вы считаете, могут ли они заиграть в премьер-лиге? Могут ли они заинтересовать "Манчестер Юнайтед"?
- Не готов отвечать на вопросы такого рода. Не готов говорить о трансферах.
"Спорт-Экспресс"
- В России считают, что Александр Головин и Квинси Промес могут продолжить карьеру в Англии. Как вы считаете, могут ли они заиграть в премьер-лиге? Могут ли они заинтересовать "Манчестер Юнайтед"?
- Не готов отвечать на вопросы такого рода. Не готов говорить о трансферах.
"Спорт-Экспресс"
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