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Валерий Гладилин: "Спартак" психологически не был готов к победе над "Ливерпулем"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин после поражения красно-белых от "Ливерпуля" (0:7) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что у москвичей не было того азарта и заряда, которые присутствовали в домашнем матче с "Севильей" (5:1).

"Мне кажется, все лежит в области психологии. Видимо, футболисты не были должным образом настроены на победу. Не было того азарта и заряда, которые мы видели в домашнем матче с "Севильей" и на выезде с "Краснодаром". Если у "Спартака" нет такого заряда, самоотдачи, желания победить – игры нет. А с потухшими глазами они уступали даже "Тосно" и имели проблемы со "СКА-Хабаровск". Состав-то у красно-белых хороший, все футболисты опытные и грамотные. Обыграть на выезде "Ливерпуль" можно было только благодаря сверх самоотдаче, дисциплине и мотивации. "Спартак" психологически не был готов к победе над "Ливерпулем". Можно ли назвать это поражение позором? Согласен с такой формулировкой. Так проигрывать нельзя. Даже если в начале матча команда пропустила два мяча, надо собраться и восстановить статус кво. Тем более что "Спартак" – опытная команда, в которой нет необстрелянных мальчишек", - цитирует Гладилина "Спорт-Экспресс".
Теги: Гладилин Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:48
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№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
подвела чимпиёнов психика confused головёнки поросячьи пусты


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 17:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос первый: зачем надо было ставить двух нападающих? (Каррера хотел Ливерпуль испугать?).

Вопрос второй: Когда наконец будет налажена игра в обороне?(кстати, Карреру за этим в Спартак и приглашали!).
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (1)

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ - 2,5. Александра Селихова очень жалко.

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО - 2,5. Ещенко проигрывал почти каждую вторую дуэль, не мог делать нормальные передачи и регулярно терял мячи в простейших ситуациях. То ли волнения, то ли это действительно разница в классе. А ведь перед игрой Андрей Олегович обещал англичанам показать атаку своей команды...

СЕРДАР ТАСКИ - 2,0. Сыграть хуже Селихова и Ещенко? Легко! Сердар Таски самолично привёз два гола в свои ворота, а в ситуациях, когда мяч был в штрафной "Спартака", испуганно ютился от одного англичанина к другому.

САЛЬВАТОРЕ БОККЕТТИ - 2,5. Впервые за долгое время Боккетти и Таски вышли с первых минут в стартовом составе. Их игра в центре обороны ужаснула. Итальянец подзабыл о командной игре в обороне "красно-белых" и вытворял там ошибку за ошибкой. Неудачный выбор позиции - ещё одна из причин возникновения гола Коутиньо во втором тайме.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 2,5. Крупнейшее в еврокубковой истории поражение "Спартака" началось как раз с ошибки Джикия, который в собственной штрафной привёз пенальти. Заменяя Дмитрия Комбарова на фланге обороны, Георгий по памяти всё равно отходил в центр и не только путал карты Таски и Боккетти, но и оголял зону, что красноречиво подчеркнул четвёртый гол "красных".

МАРИО ПАШАЛИЧ - 2,0. Одна "марсельская рулетка" под носом у Эмре Джана в 10 метрах от штрафной Кариуса - слишком мало для человека, которого Каррера бросал в бой в качестве спасителя.

МАРТИНС ФЕРНАНДО - 2,5. Для чемпионата России Фернандо выглядит очень боеспособной единицей, но на "Энфилде" бразильца словно и не было на поле. Если Глушакова мы постоянно критиковали за обрезы, то Промес и Фернандо надели шапки-невидимки

ДЕНИС ГЛУШАКОВ - 3,0. Глушаков до боли много ошибался из-за чего в центре поля ливерпульцы постоянно выбегали в контратаки, но не отнять у Дениса было желание борьбы. Только за старание мы ставим Глушакову оценку выше 2,5 баллов.

РОМАН ЗОБНИН - 1,5. Не готов? Возможно, но в этом случае возникает вопрос Каррере: "Зачем нужно было ставить на важный матч Зобнина?". Тем более, что Роман после травмы пока не может набрать свою форму.

ЛУИС АДРИАНО - 2,0. на "Энфилде" мы вспомнили о временах Адриано, когда бразилец не вылезал из скамейки запасных итальянского "Милана" и мечтал получить свои 10 минут на "Сан-Сиро".

КУИНСИ ПРОМЕС - 3,0. за два удара в створ ворот "Ливерпуля" при итоговом кошмаре помогли нам поставить голландцу более высокую оценку, чем всем остальным.

ЗЕ ЛУИШ ЖОЗЕ - 1,5. До нападающих "Спартака" мяч практически не долетал и обвинять африканского форварда в беззубости тоже неверно, но всё-таки Зе Луиш мог самостоятельно устроить прессинг в центре поля, но не получилось.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Роберто (Сегодня, 16:53) #
  • +2
  •  (2)
online

ага плять, а в остальном он был готов.
Регистрация: 24.11.2017
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