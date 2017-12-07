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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Гладилин: "Спартак" психологически не был готов к победе над "Ливерпулем"
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин после поражения красно-белых от "Ливерпуля" (0:7) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что у москвичей не было того азарта и заряда, которые присутствовали в домашнем матче с "Севильей" (5:1).
"Мне кажется, все лежит в области психологии. Видимо, футболисты не были должным образом настроены на победу. Не было того азарта и заряда, которые мы видели в домашнем матче с "Севильей" и на выезде с "Краснодаром". Если у "Спартака" нет такого заряда, самоотдачи, желания победить – игры нет. А с потухшими глазами они уступали даже "Тосно" и имели проблемы со "СКА-Хабаровск". Состав-то у красно-белых хороший, все футболисты опытные и грамотные. Обыграть на выезде "Ливерпуль" можно было только благодаря сверх самоотдаче, дисциплине и мотивации. "Спартак" психологически не был готов к победе над "Ливерпулем". Можно ли назвать это поражение позором? Согласен с такой формулировкой. Так проигрывать нельзя. Даже если в начале матча команда пропустила два мяча, надо собраться и восстановить статус кво. Тем более что "Спартак" – опытная команда, в которой нет необстрелянных мальчишек", - цитирует Гладилина "Спорт-Экспресс".
"Мне кажется, все лежит в области психологии. Видимо, футболисты не были должным образом настроены на победу. Не было того азарта и заряда, которые мы видели в домашнем матче с "Севильей" и на выезде с "Краснодаром". Если у "Спартака" нет такого заряда, самоотдачи, желания победить – игры нет. А с потухшими глазами они уступали даже "Тосно" и имели проблемы со "СКА-Хабаровск". Состав-то у красно-белых хороший, все футболисты опытные и грамотные. Обыграть на выезде "Ливерпуль" можно было только благодаря сверх самоотдаче, дисциплине и мотивации. "Спартак" психологически не был готов к победе над "Ливерпулем". Можно ли назвать это поражение позором? Согласен с такой формулировкой. Так проигрывать нельзя. Даже если в начале матча команда пропустила два мяча, надо собраться и восстановить статус кво. Тем более что "Спартак" – опытная команда, в которой нет необстрелянных мальчишек", - цитирует Гладилина "Спорт-Экспресс".
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