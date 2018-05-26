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На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли 18 тысяч болельщиков

Почти 18 тысяч футбольных болельщиков прибыли в Киев на финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем". Об этом сообщила в субботу пресс-служба .

"Пограничники оформили документы на въезд в страну почти 18 тысячам граждан, которые следуют на финал ЛЧ. В том числе в течение последних суток оформлено 8 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, основной поток приходится на столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Кроме того, часть болельщиков прибыли через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами Европейского союза.

При этом по результатам дополнительной проверки отказано во въезде на Украину шести иностранцам. Кроме того, добавили в пресс-службе, сегодня отказали во въезде двум гражданам РФ - представителям СМИ, которые прибыли рейсами из Минска и Тбилиси.

ТАСС
Сегодня, 18:13
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давно так не ждал финал ЛЧ! Жаль, что не получилось вырваться и съездить...


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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