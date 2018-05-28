Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119362
КБ-Гостевая 26636
Mузыка 5714
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

В символическую сборную ЛЧ по итогам сезона-2017/18 вошли 8 игроков "Реала"

УЕФА на официальном сайте представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18.

Вратари: Кейлор Навас ("Реал"), Алисон Бекер ("Рома").

Защитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все – "Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Полузащитники: Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Хамес Родригес ("Бавария").

Нападающие: Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

UEFA
Теги: Реал
Сегодня, 01:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.