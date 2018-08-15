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Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой объяснил, почему красно-белые не смогли пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

- Команда просто элементарно не готова. Все по делу. Я сам себя накручивал, надеялся, что ребята порвут ПАОК, но "Спартак" просто не бежит, - сказал Рейнгольд. - Раз у вас ноги свинцовые — вы никуда и никак не побежите. Плюс на ровном месте Адриано выгоняют с поля. Почему? А потому что игра не идет. Потому что те моменты, которые он обычно создает легко, давались ему на этот раз очень тяжело. Все было невпопад. Мяч от него отскакивал. Ну а напоследок он нагрубил, ткнул - судья сказал ему: иди гуляй. Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство по отношению к своим партнерам. Посмотрите на Промеса: он вообще пешком ходит. Он старается, но, возможно, сам не может понять, что с ним происходит. А он еще не готов. Может быть, через месяц все они побегут, но не сейчас. Единственный игрок, который произвел положительное впечатление, - это Зобнин. Парень отпахал здорово в сборной, и сейчас был тоже лучшим. Он действительно настоящий профессионал. А дело еще и в том, что на сборах ребята не получили того, что должны были получить при подготовке: очень плохо их готовят. Это не первый турнир из которого они выскакивают. Конечно, жаль. Конечно, обидно. Что ж, будем смотреть на них в Лиге Европы. Но "Спартак" очень разочаровал, не показал того, на что народ надеялся. Это беда. Есть и другое объяснение: команда просто не хочет играть в Лиге чемпионов.

- Почему?..

- А зачем такие нагрузки колоссальные получать?! Мы лучше поиграем в Лиге Европы и РПЛ. Все может быть: могут и так рассуждать.

- Но все-таки это самый престижный клубный турнир. Да и большие деньги за участие в нем можно заработать.

- А зачем? Они что, нищие? Вот мы в советское время были нищие. В то время этот вопрос стоял бы прямо: или вы, ребята, зарабатываете, или будете снова с копейки на копейку перебиваться. А у них какие проблемы? У них миллионные контракты. Им это абсолютно все равно! Я же знаю психологию современных футболистов. Не хочу сказать, что они зажрались, но то, что они избалованные, - это факт. То, что многие из них делают на поле, это категорически неприемлемо для меня. Зобнин один бегает, а все остальные просто созерцают. Поэтому "Спартак" проиграл по делу. Надо успокоиться и спокойно готовиться к Лиге Европы. Дай бог, что-то там покажут. Ну и сосредоточиться на Премьер-лиге.

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Спартак ПАОК Луис Адриано
Сегодня, 00:16
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот мы в советское время были нищие.

Такие же нищие, как и вы в СССР были, только чудаков в команде слишком много и тренер тупозавр.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:22) #
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online

Рейнгольд: в Греции не получилось, но в Москве надо просто разорвать этот деревенский ПАОК

smile

Вот мы в советское время были нищие. В то время этот вопрос стоял бы прямо: или вы, ребята, зарабатываете, или будете снова с копейки на копейку перебиваться.

Это футболисты в совке были нищими и перебивались с копейки на копейку? Дед вообще плох стал
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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