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Горлукович: этого идиота Адриано нужно на три месяца лишить зарплаты

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о невыходе красно-белых в Лигу чемпионов.

"Что тут сказать… Не прошли. Таков на сегодняшний день уровень этого "Спартака". Вот и все. Игроки не выполнили на поле то, что позволило бы им пройти ПАОК. Надо больше прикладывать усилия.

Если бы не удаление этого идиота, то "Спартак" так бы и играл спокойно весь матч, ходил бы пешком. Эта красная карточка хоть немного их завела, они хотя бы зашевелились. Первый тайм смотрелись просто безобразно! А вдесятером играли даже лучше. Прибавили в движении, но и этого не хватило.

А Луиса Адриано я бы на три месяца лишил зарплаты. И все дела. Походил бы без денег, тогда, может быть, и дошло бы до него. Когда бьешь по карману, тогда помогает, люди хоть что-то понимают", - сказал Горлукович.

Спорт-Экспресс
Теги: Спартак ПАОК Горлукович Луис Адриано
Сегодня, 00:52
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(3)
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 01:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Эта подлая обезьяна всегда так делает,привык что в России очкуют против спама такие решения принимать,а тут профессионал попался..
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Shekel,
спасибо за интересный факт.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:19) #
  • +2
  •  (6)

Че-то вспомнился ЧМ-1994 игра Швеция-Россия (3-1) и желтая карточка на 1-й минуте и удаление на 49 минуте Горлуковича при счете 1-1 (Саленко на 4-й минуте открыл счет, на 36-й Горлукович сбил в штрафной Далина и Бролин с пенальти сравнял). Сыграй тогда вничью и из группы вышла бы Россия, а не будущий бронзовый призер Швеция

Дмитрий Радченко: Начали мы вообще здорово: повели в счете, проходили комбинации. Соперник нам был точно по зубам. Все разладилось после удаления Горлуковича. Может, в футболе отсутствие одного игрока сказывается не столь явно, как в хоккее, но тоже сказывается. Нам пришлось перестраиваться, кому-то менять позиции, изменилось тренерское задание. В итоге изначальный план был разрушен. И соперник этим воспользовался, забив два гола. Оказалось, что проиграли мы будущим бронзовым призерам.


Олег Саленко: Определяющим стало удаление Горлуковича во втором матче со Швецией при счете 1:1

Из-за идиoта Адриано Спартак вылетел из квалификации ЛЧ, благодаря Д'Артаньяну Горлуковичу сборная России заняла почетное 3-е место в группе на ЧМ
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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