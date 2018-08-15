Горлукович: этого идиота Адриано нужно на три месяца лишить зарплаты

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о невыходе красно-белых в Лигу чемпионов."Что тут сказать… Не прошли. Таков на сегодняшний день уровень этого "Спартака". Вот и все. Игроки не выполнили на поле то, что позволило бы им пройти ПАОК. Надо больше прикладывать усилия.Если бы не удаление этого идиота, то "Спартак" так бы и играл спокойно весь матч, ходил бы пешком. Эта красная карточка хоть немного их завела, они хотя бы зашевелились. Первый тайм смотрелись просто безобразно! А вдесятером играли даже лучше. Прибавили в движении, но и этого не хватило.А Луиса Адриано я бы на три месяца лишил зарплаты. И все дела. Походил бы без денег, тогда, может быть, и дошло бы до него. Когда бьешь по карману, тогда помогает, люди хоть что-то понимают", - сказал Горлукович.