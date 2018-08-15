Евгений Кафельников: вылет "Спартака" из Лиги чемпионов - это катастрофа

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака", Евгений Кафельников выразил разочарование игрой команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – по сумме двух матчей).– Исходя из того, что ожидали фанаты – это конечно, катастрофа, – начал Кафельников.– Не знаю. Команда не прошла в ту стадию, где у нас была бы возможность выйти в группу Лиги чемпионов.– Причин, на самом деле, масса.– На мой взгляд, не было единого механизма, который работал на благо достижения одной цели. В этом главная проблема.– Не знаю. Может быть фигура тренера виновата, а может действующие лица на поле. Здесь все в совокупности дало такой результат, что мы не будем играть в ЛЧ.– А какие цели на сезон ставили? Я не знаю.– Если, действительно ставились такие цели, значит, они считают, что вылет "Спартака" – это фиаско.