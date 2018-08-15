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Евгений Кафельников: вылет "Спартака" из Лиги чемпионов - это катастрофа

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака", Евгений Кафельников выразил разочарование игрой команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – по сумме двух матчей).

– Исходя из того, что ожидали фанаты – это конечно, катастрофа, – начал Кафельников.

– Удаление предопределило исход матча?

– Не знаю. Команда не прошла в ту стадию, где у нас была бы возможность выйти в группу Лиги чемпионов.

– Каковы тогда причины поражения?

– Причин, на самом деле, масса.

– Согласны, что на поле отсутствовали лидеры?

– На мой взгляд, не было единого механизма, который работал на благо достижения одной цели. В этом главная проблема.

– Это задача главного тренера. Согласны?

– Не знаю. Может быть фигура тренера виновата, а может действующие лица на поле. Здесь все в совокупности дало такой результат, что мы не будем играть в ЛЧ.

– Можно сказать, что сезон уже провален?

– А какие цели на сезон ставили? Я не знаю.

– Совет директоров говорил об ЛЧ и первом-втором месте в РПЛ.

– Если, действительно ставились такие цели, значит, они считают, что вылет "Спартака" – это фиаско.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 16:37
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16
(1)
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не, ну почему сразу катастрофа, просто возможность посмотреть на реальное положение дел в клубе.
У клуба нет толкового тренера, нету флангов защиты, нету нормального опорника, занимающегося главным делом - разрушением атак противника, нету правого полузащитника, нету второго сильного нападающего.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (1)

а что собственно случилось спартак уже лет 15 если играет на международном уровне так быстро от туда вылетает да и входит реже чем мертвая конюшня и тд по этому это скорее закономерность чем случайность привыкнуть пора wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№14 Написал: vanexele (Сегодня, 18:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А все из за того , что ты поздравил ЦСКА с "хорошим результатом" после ЦСКА-Ростов! вот тебе ответочка! что бы впредь думал только о своей команде!
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня Кафель вроде трезвый, но все-равно г андон...


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№12 Написал: ww Белгород (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Да, сейчас эта команда как-лебедь, рак и щука!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: pisto
Потому что брали вью у трезвого


Он сейчас вроде в покерном турнире участвует, во вском случае- сам так в твиттере писал. Вот и подзавязал с бухлом, чтобы без штанов не остаться))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: лад USSR (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Смотреть за позором трех российских клубов в ЛЧ - это слишком. Двух - чуть полегче для болельщиков.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: pisto (Сегодня, 17:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zaraza
но, если честно, то и правда удивлен. без какого либо поливания и агрессии


Потому что брали вью у трезвого, а в твиттере он постит свои известные высеры по синьке
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: suvirinimas (Сегодня, 17:09) #
  • -2
  •  (2)

Катастрофа не только для Спартака. Такая же участь ждет и все другие российские клубы. А все дело в неконкурентноспособности наших клубов. Причина в лимите на легионеров и в наличии паспортистов на поле. В европейских клубах играют сильнейшие игроки, а не паспортисты. Это фактически малые сборные мира, я имею в виду конечно ведущие клубы Европы. Поэтому ждать результатов от российских клубов в европейских турнирах по меньшей мере наивно. Поэтому специалистам футбола нужно ни в статейках выражать недовольство, а бороться с чиновничьем аппаратом РПЛ за отмену лимита. Это пойдет на пользу не только клубам, но и сборной России. Мне кажется что этот чиновничий аппарат живет еще в прошлом веке и не желает никаких реформ и перемен. Вот в этом то и есть главная причина упадка российского футбола.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)

Стадо свиных истуканов задавало тупые вопросы. -Надо менять тренера или гнать на лесоповал всю команду негров?. В чем причина поражения? и т .д. Тупые - куй ли с них взять.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:50) #
  • +4
  •  (4)
online

Так Спартак и не играл в ЛЧ. Или Кафель про Ливерпуль вспомнил?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: wir sind die besten
Адекватное интервью...не напутали с автором, точно Кафельников?

ну почему....
– Удаление предопределило исход матча?
– Не знаю

– Это задача главного тренера. Согласны?
– Не знаю

– Можно сказать, что сезон уже провален?
– А какие цели на сезон ставили? Я не знаю.

но, если честно, то и правда удивлен. без какого либо поливания и агрессии
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Адекватное интервью...не напутали с автором, точно Кафельников?

Тоже что то засомневался!!! smile
Такие провокационные вопросы а он ни разу не сорвался!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (7)

Это- многолетняя традиция эпохи Федуна!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Адекватное интервью...не напутали с автором, точно Кафельников?
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 16:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Да ну нах ...это закономерность!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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