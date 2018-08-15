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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
Евгений Кафельников: вылет "Спартака" из Лиги чемпионов - это катастрофа
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака", Евгений Кафельников выразил разочарование игрой команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – по сумме двух матчей).
– Исходя из того, что ожидали фанаты – это конечно, катастрофа, – начал Кафельников.
– Удаление предопределило исход матча?
– Не знаю. Команда не прошла в ту стадию, где у нас была бы возможность выйти в группу Лиги чемпионов.
– Каковы тогда причины поражения?
– Причин, на самом деле, масса.
– Согласны, что на поле отсутствовали лидеры?
– На мой взгляд, не было единого механизма, который работал на благо достижения одной цели. В этом главная проблема.
– Это задача главного тренера. Согласны?
– Не знаю. Может быть фигура тренера виновата, а может действующие лица на поле. Здесь все в совокупности дало такой результат, что мы не будем играть в ЛЧ.
– Можно сказать, что сезон уже провален?
– А какие цели на сезон ставили? Я не знаю.
– Совет директоров говорил об ЛЧ и первом-втором месте в РПЛ.
– Если, действительно ставились такие цели, значит, они считают, что вылет "Спартака" – это фиаско.
"Спорт-Экспресс"
– Исходя из того, что ожидали фанаты – это конечно, катастрофа, – начал Кафельников.
– Удаление предопределило исход матча?
– Не знаю. Команда не прошла в ту стадию, где у нас была бы возможность выйти в группу Лиги чемпионов.
– Каковы тогда причины поражения?
– Причин, на самом деле, масса.
– Согласны, что на поле отсутствовали лидеры?
– На мой взгляд, не было единого механизма, который работал на благо достижения одной цели. В этом главная проблема.
– Это задача главного тренера. Согласны?
– Не знаю. Может быть фигура тренера виновата, а может действующие лица на поле. Здесь все в совокупности дало такой результат, что мы не будем играть в ЛЧ.
– Можно сказать, что сезон уже провален?
– А какие цели на сезон ставили? Я не знаю.
– Совет директоров говорил об ЛЧ и первом-втором месте в РПЛ.
– Если, действительно ставились такие цели, значит, они считают, что вылет "Спартака" – это фиаско.
"Спорт-Экспресс"
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