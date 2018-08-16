МИД РФ попросил греческую сторону дать оценку инциденту с журналистами в Салониках

В департаменте информации и печати МИД России рассказали о проверке информации, касающейся нападения на российских журналистов 8 августа перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2)."Примерно за полчаса до начала футбольного поединка у ложи СМИ стадиона произошла небольшая потасовка между группой российских журналистов и болельщиками греческой команды ПАОК. По словам самих журналистов, поводом послужили действия греческих болельщиков, отобравших у одного из журналистов рюкзак, в котором находилась майка с символикой "Спартака". Эскалация конфликта была остановлена сотрудниками местной полиции и стюардами, которые увели представителей российской прессы в ложу для СМИ.Присутствовавший на стадионе г. Салоники дежурный дипломат Генконсульства России оказал журналистам содействие в контактах с греческой полицией, однако, от официального обращения в полицейские органы с жалобой на произошедшее они отказались.По завершении матча, во избежание провокаций со стороны греческих болельщиков, сотрудники местных правоохранительных органов сопроводили группу представителей российских СМИ до аэропорта, откуда они отбыли в Москву вместе с членами команды "Спартак".Информация относительно других инцидентов, связанных с нападениями греческих болельщиков на граждан России, циркулировавшая в СМИ, не подтвердилась. В соответствии с оперативными данными, полученными Генконсульством России в Салониках из Главного управления полиции этого города, нарушений прав российских граждан зафиксировано не было. Обращений от граждан в Генконсульство не поступало.По дипломатическим каналам в греческие правоохранительные органы направлен запрос с требованием дать правовую оценку происшествию с российскими журналистами, - сообщили в Департаменте информации и печати МИД России", - сказали в департаменте.