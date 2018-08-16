Новости партнеров

МИД РФ попросил греческую сторону дать оценку инциденту с журналистами в Салониках

В департаменте информации и печати МИД России рассказали о проверке информации, касающейся нападения на российских журналистов 8 августа перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2).

"Примерно за полчаса до начала футбольного поединка у ложи СМИ стадиона произошла небольшая потасовка между группой российских журналистов и болельщиками греческой команды ПАОК. По словам самих журналистов, поводом послужили действия греческих болельщиков, отобравших у одного из журналистов рюкзак, в котором находилась майка с символикой "Спартака". Эскалация конфликта была остановлена сотрудниками местной полиции и стюардами, которые увели представителей российской прессы в ложу для СМИ.

Присутствовавший на стадионе г. Салоники дежурный дипломат Генконсульства России оказал журналистам содействие в контактах с греческой полицией, однако, от официального обращения в полицейские органы с жалобой на произошедшее они отказались.

По завершении матча, во избежание провокаций со стороны греческих болельщиков, сотрудники местных правоохранительных органов сопроводили группу представителей российских СМИ до аэропорта, откуда они отбыли в Москву вместе с членами команды "Спартак".

Информация относительно других инцидентов, связанных с нападениями греческих болельщиков на граждан России, циркулировавшая в СМИ, не подтвердилась. В соответствии с оперативными данными, полученными Генконсульством России в Салониках из Главного управления полиции этого города, нарушений прав российских граждан зафиксировано не было. Обращений от граждан в Генконсульство не поступало.

По дипломатическим каналам в греческие правоохранительные органы направлен запрос с требованием дать правовую оценку происшествию с российскими журналистами, - сообщили в Департаменте информации и печати МИД России", - сказали в департаменте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 19:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (1)
online



--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.