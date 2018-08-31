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Стал известен календарь игр ЦСКА в Лиге чемпионов

Стали известны даты матчей ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы сыграют в группе G против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень.

Календарь выглядит так:

19 сентября: "Виктория" Пльзень - ЦСКА

2 октября: ЦСКА - "Реал"

23 октября: "Рома" - ЦСКА

7 ноября: ЦСКА - "Рома"

27 ноября: ЦСКА - "Виктория" Пльзень

12 декабря: "Реал" - ЦСКА

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
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