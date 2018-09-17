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Юрген Клопп: "ПСЖ" поступил умно, подписав Тухеля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ".

"Это футбол. Он всегда предоставляет возможность подтянуться к сопернику, чтобы затем можно было его обыграть. Как раз это мы и должны постараться сделать. Нельзя только защищаться или только атаковать. Нужно соблюдать баланс. Мне везло - я тренировал команды, в которых был правильный баланс между мастерством и психологией.

Томас Тухель - превосходный тренер. Думаю, "ПСЖ" поступил умно, когда подписал с ним контракт. Когда в команде много индивидуально сильных игроков, нужен тренер, который смог бы научить их командной игре. Он в этом деле один из лучших специалистов, которых я знаю. Это делает нашу задачу еще сложнее.

Прекрасно понимаем, какая у них сильная команда, но собираемся играть на победу и взять верх. Тут больше особо нечего сказать. Мы играем на "Энфилде", и это может быть серьезным преимуществом. Попробуем его использовать", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
Теги: Клопп ПСЖ Тухель
Вчера, 22:16
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