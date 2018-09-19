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Уроки реализации: «Галатасарай» дал-мастер класс «Локомотиву»

После 14-летнего перерыва «Локомотив» вновь сыграл в Лиге чемпионов. Но возвращение в главный еврокубковый турнир получилось неудачным: москвичи были биты «Галатасараем» в Стамбуле с крупным счётом. Учитывая относительно ровный состав группы, крупное поражение может иметь далеко идущие последствия. Rusfootball.info – о турецком фиаско чемпиона России.

«Локомотив», попав в группу D, одновременно вытащил счастливый билет и чёрную метку. Да, в таком квартете невозможно выделить явного фаворита, а шансы всех команд можно оценить примерно ровно. Но, в то же время, «железнодорожники» оказались ещё и под огромным прессингом. Если ЦСКА уступит «Реалу», пусть и крупно, никто не станет критиковать «армейцев». Поражение в три мяча «Локо» от «Галатасарая» (или любого другого соперника в Лиге чемпионов) будет восприниматься, как трагедия. В общем-то, так и получилось. Понятно, что негоже чемпиону страны проигрывать с крупным счётом команде, не представляющей один из чемпионов большой европейской пятёрки. И, конечно, многие фанаты других столичных клубов и «Зенита» сегодня изрядно поухмылялись, увидев итоговый счёт. Но правда заключается в том, что «Локомотив» такого поражения не заслуживал.

Сюрпризы для Терима

Юрий Сёмин уже привозил «Локомотив» в гости к «Галатасараю», который возглавлял Фатих Терим. Тогда, в сезоне 2002/2003, команды в Лиге чемпионов обменялись гостевыми победами. В Стамбуле гости умудрились забить дважды с 70 по 75 минуты. В этот же промежуток вместился ещё и ответный мяч соперника!

Терим и Сёмин – настоящие мэтры тренерского цеха своих стран. Неудивительно, что во время предматчевой пресс-конференции оба достаточно долго говорили друг о друге, не стесняясь в комплиментах и приятных пожеланиях.

Взаимоуважание – это хорошо, но нужно признать, что пока Терим дуэль у своего российского визави выигрывает. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Турции, «Локо» в российском первенстве забуксовал в середине. А в очной встрече «Галатасарай» показал, что Терим разобрал сильные и слабые стороны соперника.

Уроки реализации: «Галатасарай» дал-мастер класс «Локомотиву»

Фото - "твиттер" "Галатасарая"


Стартовый состав москвичей удивил. Если появление Бенедикта Хёведеса в старте угадывалось, то выход на поле с первых минут Брайана Идову стал сюрпризом. Оба новичка «Локомотива» впервые в сезоне попали в стартовый состав. Также «Локо» перешёл на игру в три центральных защитника с Чорлукой, Кверквелией и Хёведесом. В целом, для экспериментального сочетания получилось неплохо. Винить непосредственно центральных защитников можно лишь за последний гол стамбульцев, когда уже в компенсированное время Кверквелия упустил игрока «Галатасарая», сыграв несогласованно с Чорлукой.

Можно и без Смолова

Дисквалификация, которую Фёдор Смолов заработал в еврокубках ещё в прошлом сезоне, отложила дебют форварда в Лиге чемпионов. Из-за отсутствия Смолова Сёмин решил перейти на прежнюю модель игры без фактического центрфорварда. Роль наконечника копья была доверена Джефферсону Фарфану, но перуанец, всё же, регулярно покидал зону таргетмена, превращаясь в своеобразного свободного художника. Матч с «Галатасараем» показал, что пока особой зависимости у «Локомотива» от Смолова нет. Лишь какое-то чудовищное стечение обстоятельств помешало гостям забить в Стамбуле. «Локо» провёл 42 потенциально опасные атаки против 38 соперника, нанёс 8 ударов, 3 из которых пришлись в створ ворот. Конечно, велик соблазн поговорить о том, смог бы забить «Локо» со Смоловым или нет, но в плане организации игры отсутствие центрфорварда не было заметным. Пресс-служба москвичей и вовсе после матча назвала поражение незаслуженным (!!).



В то же время очередным шансом не воспользовался Эдер. Португалец снова разочаровал, не сумев никак проявить себя более чем за 20 минут, проведённых на поле. С таким усилением со скамейки запасных будет сложно чего-то добиться в еврокубках. В этой ситуации болельщикам «Локо» остаётся лишь надеяться, что Смолов наберёт нужные кондиции и обойдётся без травм.

Слабое звено

Наверное, о проблемах «Локомотива» было известно давно. Правый фланг обороны с Владиславом Игнатьевым и опорная зона. Игорь Денисов явно не может справляться в одиночку с функциями разрушителя, а Гжегож Крыховяк в «Локомотиве» превращается во второго форварда, действующего из глубины. В общем-то, именно в этих зонах и зародились голы «Галатасарая», определившие конечный итог. Но в Стамбуле у «Локо» вскрылась ещё одна проблема – голкипер. Удивительно, что один из самых стабильных и квалифицированных игроков команды не справился с давлением.

Понятно, что в случае с первым голом неудачно сыграл Игнатьев, упустивший Родригеса, да и в опорной зоне не доработал Денисов, но Гильерме мог спасти. Столь мощный удар низом можно было отбивать ногами, а не складываться. Ещё больше оснований винить Гильерме за второй гол. Тот и вовсе можно считать вратарским, как бы классно ни пробил Дердийок. Опять же, ответственность надо делить ещё и на Фернандеша, который привёз глупый штрафной в ситуации, не располагавшей к этому. Но Гильерме должен был спасать. В случае с третьим голом что-либо обсуждать бессмысленно: гости уже перестали играть, дожидаясь финального свистка. Гильерме можно посочувствовать, ведь в ряде эпизодов он спасал «Локо» от неминуемого гола. Тем не менее, игру голкипера принято оценивать именно по надёжности, а не по невероятным сейвам.


Фото - "твиттер" "Галатасарая"


Явно к матчу оказался не готов Алексей Миранчук. Просидев на скамейке запасных практически весь чемпионат мира, Миранчук то ли спасовал перед давлением трибун в Стамбуле, то ли перегорел. Но с такой низкой эффективностью хавбек «Локо» не играл уже давно. Среди всех полузащитников стартового состава именно у Миранчука был самый низкий показатель точных передач. В ряде эпизодов Алексей ошибался в простейших ситуациях, допуская грубые помарки при обработке мяча. Кроме того, Миранчук обязан был забивать в первом тайме после отличного навеса Фарфана. Как знать, чем бы закончился матч, сравняй «железнодорожники» счёт?

Поводы для сдержанного оптимизма

После поражения с крупным счётом об этом удивительно писать, но «Локомотив» не разочаровал. Учитывая последние неудачные матчи «железнодорожников», меньше всего хотелось, чтобы москвичи в Стамбуле вышли с дрожащими коленками, думая лишь о том, как бы отбиться. Этого не произошло: «Локо» временами полностью переигрывал соперника, а «Галатасарай» спасала лишь низкая реализация гостей, да самоотверженная игра в собственной штрафной. «Локо» наиграл на 1-2 мяча. Пожалуй, именно в плане созидания москвичи провели лучший матч сезона, хоть свои моменты они и не конвертировали в голы. Подтверждает это и небольшое преимущество «Локо» по владению мячом (52% на 48%). Понятно, что хозяева, забив первый мяч, перешли на игру вторым номером. Но москвичи не просто перекатывали мяч, а неплохо атаковали, устраивая настоящий штурм чужих ворот.


Фото - "твиттер" "Галатасарая"


«Локомотив» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, но пока делать далекоидущие выводы не стоит. Во втором матче «Порту» и «Шальке-04» сыграли вничью, что лишь подтверждает справедливость тезиса о ровном составе участников группы. С «Галатасараем» в Стамбуле тяжело будет всем, но и турки на выезде вряд ли наберут много очков. Это у них традиционно. Поэтому никакой катастрофы не произошло. Скорее, появился повод для сдержанного оптимизма. Главное – наладить реализацию, которая была сильной стороной «Локомотива» в прошлом сезоне.

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

"Галатасарай" - "Локомотив" 2:0

Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+3.

"Галатасарай" – Муслера, Азиз, Нагатомо, Линнес, Фернандо, Ндиайе, Донк, Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригеш (Инан, 88), Дердийок (Оньекуру, 82).

"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Фернандеш, Денисов, Миранчук (Миранчук, 86), Крыховяк, Идову, Фарфан.

Предупреждения: Чорлука (23), Ндиайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88).
Удаление: Ндиайе (87).

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Галатасарай
Сегодня, 01:07
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
iDEAD,
и не комментировать тоже можешь и накуй тоже.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 01:47) #
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online

Цитата: Lokoflesh
редята играли

дальше можно не читать ..
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Видно, что ребята играли, старались, а не как свиньи вышли на Энфилде и так и простояли с раскрытыми булками.
За старание - хорошо, за ошибки и результат - неуд.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:35) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Галатасарай дал Локомотиву..
но не только *мастер- класс*..
Локомотив же Галатасараю просто - дал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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