Уроки реализации: «Галатасарай» дал-мастер класс «Локомотиву»

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:32
Леонид Слуцкий: я бы не поставил на победу ЦСКА над "Викторией" (8)
Леонид Слуцкий: я бы не поставил на победу ЦСКА над "Викторией" (8)
Вчера, 22:51
Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков за поддержку
Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков за поддержку
Вчера, 22:45
Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчарку (5)
Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчарку (5)
Вчера, 22:23
Икер Касильяс побил рекорд Лиги чемпионов
Икер Касильяс побил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 21:56
"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ" (1)
"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ" (1)
Вчера, 21:41
Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА (1)
Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА (1)
Вчера, 21:19
Капитанский лайк. Почему нервничает "Спартак"? (3)
Капитанский лайк. Почему нервничает "Спартак"? (3)
Вчера, 20:43
Александр Мейтин: такая низкая посещаемость матчей в Казани – нонсенс, РПЛ это тревожит (2)
Александр Мейтин: такая низкая посещаемость матчей в Казани – нонсенс, РПЛ это тревожит (2)
Вчера, 20:10
Виктор Гончаренко: ЦСКА - молодая и задорная команда (2)
Виктор Гончаренко: ЦСКА - молодая и задорная команда (2)
Вчера, 20:01
Павел Врба: опыт работы в "Анжи" не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие
Павел Врба: опыт работы в "Анжи" не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие
Вчера, 19:00
"Барселона" - ПСВ: стали известны стартовые составы
"Барселона" - ПСВ: стали известны стартовые составы
Вчера, 18:54
Денис Глушаков о своем отстранении: это цирк (23)
Денис Глушаков о своем отстранении: это цирк (23)
Вчера, 18:39
"Авангард" предложил Глушакову и Ещенко работать в SMM клуба (13)
"Авангард" предложил Глушакову и Ещенко работать в SMM клуба (13)
Вчера, 18:24
Алексей Маклаков: я не верю в тренера Карреру (31)
Алексей Маклаков: я не верю в тренера Карреру (31)
Вчера, 18:15
Юрий Гаврилов: значит, в "Спартаке" что-то не так (2)
Юрий Гаврилов: значит, в "Спартаке" что-то не так (2)
Вчера, 18:00
Владислав Радимов - о скандале в "Спартаке": доминируй, унижай! Не останавливайтесь! (30)
Владислав Радимов - о скандале в "Спартаке": доминируй, унижай! Не останавливайтесь! (30)
Вчера, 17:50
Павел Врба: ЦСКА очень молод, но очень силен (1)
Павел Врба: ЦСКА очень молод, но очень силен (1)
Вчера, 17:13
Стало известно, кто будет новым капитаном "Спартака" (7)
Стало известно, кто будет новым капитаном "Спартака" (7)
Вчера, 17:04
Денис Глушаков поставил еще один лайк про "Спартак" (20)
Денис Глушаков поставил еще один лайк про "Спартак" (20)
Вчера, 17:00
Андрей Ещенко убрал лайк из-под поста Назарова (4)
Андрей Ещенко убрал лайк из-под поста Назарова (4)
Вчера, 16:44
"Зенит" потроллил "Спартак" в соцсетях (видео) (41)
"Зенит" потроллил "Спартак" в соцсетях (видео) (41)
Вчера, 16:27
Михаил Ефремов: вот если "Спартак" проиграет все ближайшие матчи, Карреру можно снимать (16)
Михаил Ефремов: вот если "Спартак" проиграет все ближайшие матчи, Карреру можно снимать (16)
Вчера, 16:13
Арбитры РПЛ приняли решение давать пенальти за "наступы" (12)
Арбитры РПЛ приняли решение давать пенальти за "наступы" (12)
Вчера, 16:03
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
Вчера, 15:07
Денис Глушаков и Ещенко будут тренироваться со "Спартаком-2" (39)
Денис Глушаков и Ещенко будут тренироваться со "Спартаком-2" (39)
Уроки реализации: «Галатасарай» дал-мастер класс «Локомотиву»
После 14-летнего перерыва «Локомотив» вновь сыграл в Лиге чемпионов. Но возвращение в главный еврокубковый турнир получилось неудачным: москвичи были биты «Галатасараем» в Стамбуле с крупным счётом. Учитывая относительно ровный состав группы, крупное поражение может иметь далеко идущие последствия. Rusfootball.info – о турецком фиаско чемпиона России.
«Локомотив», попав в группу D, одновременно вытащил счастливый билет и чёрную метку. Да, в таком квартете невозможно выделить явного фаворита, а шансы всех команд можно оценить примерно ровно. Но, в то же время, «железнодорожники» оказались ещё и под огромным прессингом. Если ЦСКА уступит «Реалу», пусть и крупно, никто не станет критиковать «армейцев». Поражение в три мяча «Локо» от «Галатасарая» (или любого другого соперника в Лиге чемпионов) будет восприниматься, как трагедия. В общем-то, так и получилось. Понятно, что негоже чемпиону страны проигрывать с крупным счётом команде, не представляющей один из чемпионов большой европейской пятёрки. И, конечно, многие фанаты других столичных клубов и «Зенита» сегодня изрядно поухмылялись, увидев итоговый счёт. Но правда заключается в том, что «Локомотив» такого поражения не заслуживал.
Сюрпризы для Терима
Юрий Сёмин уже привозил «Локомотив» в гости к «Галатасараю», который возглавлял Фатих Терим. Тогда, в сезоне 2002/2003, команды в Лиге чемпионов обменялись гостевыми победами. В Стамбуле гости умудрились забить дважды с 70 по 75 минуты. В этот же промежуток вместился ещё и ответный мяч соперника!
Терим и Сёмин – настоящие мэтры тренерского цеха своих стран. Неудивительно, что во время предматчевой пресс-конференции оба достаточно долго говорили друг о друге, не стесняясь в комплиментах и приятных пожеланиях.
Взаимоуважание – это хорошо, но нужно признать, что пока Терим дуэль у своего российского визави выигрывает. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Турции, «Локо» в российском первенстве забуксовал в середине. А в очной встрече «Галатасарай» показал, что Терим разобрал сильные и слабые стороны соперника.
Стартовый состав москвичей удивил. Если появление Бенедикта Хёведеса в старте угадывалось, то выход на поле с первых минут Брайана Идову стал сюрпризом. Оба новичка «Локомотива» впервые в сезоне попали в стартовый состав. Также «Локо» перешёл на игру в три центральных защитника с Чорлукой, Кверквелией и Хёведесом. В целом, для экспериментального сочетания получилось неплохо. Винить непосредственно центральных защитников можно лишь за последний гол стамбульцев, когда уже в компенсированное время Кверквелия упустил игрока «Галатасарая», сыграв несогласованно с Чорлукой.
Можно и без Смолова
Дисквалификация, которую Фёдор Смолов заработал в еврокубках ещё в прошлом сезоне, отложила дебют форварда в Лиге чемпионов. Из-за отсутствия Смолова Сёмин решил перейти на прежнюю модель игры без фактического центрфорварда. Роль наконечника копья была доверена Джефферсону Фарфану, но перуанец, всё же, регулярно покидал зону таргетмена, превращаясь в своеобразного свободного художника. Матч с «Галатасараем» показал, что пока особой зависимости у «Локомотива» от Смолова нет. Лишь какое-то чудовищное стечение обстоятельств помешало гостям забить в Стамбуле. «Локо» провёл 42 потенциально опасные атаки против 38 соперника, нанёс 8 ударов, 3 из которых пришлись в створ ворот. Конечно, велик соблазн поговорить о том, смог бы забить «Локо» со Смоловым или нет, но в плане организации игры отсутствие центрфорварда не было заметным. Пресс-служба москвичей и вовсе после матча назвала поражение незаслуженным (!!).
В то же время очередным шансом не воспользовался Эдер. Португалец снова разочаровал, не сумев никак проявить себя более чем за 20 минут, проведённых на поле. С таким усилением со скамейки запасных будет сложно чего-то добиться в еврокубках. В этой ситуации болельщикам «Локо» остаётся лишь надеяться, что Смолов наберёт нужные кондиции и обойдётся без травм.
Слабое звено
Наверное, о проблемах «Локомотива» было известно давно. Правый фланг обороны с Владиславом Игнатьевым и опорная зона. Игорь Денисов явно не может справляться в одиночку с функциями разрушителя, а Гжегож Крыховяк в «Локомотиве» превращается во второго форварда, действующего из глубины. В общем-то, именно в этих зонах и зародились голы «Галатасарая», определившие конечный итог. Но в Стамбуле у «Локо» вскрылась ещё одна проблема – голкипер. Удивительно, что один из самых стабильных и квалифицированных игроков команды не справился с давлением.
Понятно, что в случае с первым голом неудачно сыграл Игнатьев, упустивший Родригеса, да и в опорной зоне не доработал Денисов, но Гильерме мог спасти. Столь мощный удар низом можно было отбивать ногами, а не складываться. Ещё больше оснований винить Гильерме за второй гол. Тот и вовсе можно считать вратарским, как бы классно ни пробил Дердийок. Опять же, ответственность надо делить ещё и на Фернандеша, который привёз глупый штрафной в ситуации, не располагавшей к этому. Но Гильерме должен был спасать. В случае с третьим голом что-либо обсуждать бессмысленно: гости уже перестали играть, дожидаясь финального свистка. Гильерме можно посочувствовать, ведь в ряде эпизодов он спасал «Локо» от неминуемого гола. Тем не менее, игру голкипера принято оценивать именно по надёжности, а не по невероятным сейвам.
Явно к матчу оказался не готов Алексей Миранчук. Просидев на скамейке запасных практически весь чемпионат мира, Миранчук то ли спасовал перед давлением трибун в Стамбуле, то ли перегорел. Но с такой низкой эффективностью хавбек «Локо» не играл уже давно. Среди всех полузащитников стартового состава именно у Миранчука был самый низкий показатель точных передач. В ряде эпизодов Алексей ошибался в простейших ситуациях, допуская грубые помарки при обработке мяча. Кроме того, Миранчук обязан был забивать в первом тайме после отличного навеса Фарфана. Как знать, чем бы закончился матч, сравняй «железнодорожники» счёт?
Поводы для сдержанного оптимизма
После поражения с крупным счётом об этом удивительно писать, но «Локомотив» не разочаровал. Учитывая последние неудачные матчи «железнодорожников», меньше всего хотелось, чтобы москвичи в Стамбуле вышли с дрожащими коленками, думая лишь о том, как бы отбиться. Этого не произошло: «Локо» временами полностью переигрывал соперника, а «Галатасарай» спасала лишь низкая реализация гостей, да самоотверженная игра в собственной штрафной. «Локо» наиграл на 1-2 мяча. Пожалуй, именно в плане созидания москвичи провели лучший матч сезона, хоть свои моменты они и не конвертировали в голы. Подтверждает это и небольшое преимущество «Локо» по владению мячом (52% на 48%). Понятно, что хозяева, забив первый мяч, перешли на игру вторым номером. Но москвичи не просто перекатывали мяч, а неплохо атаковали, устраивая настоящий штурм чужих ворот.
«Локомотив» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, но пока делать далекоидущие выводы не стоит. Во втором матче «Порту» и «Шальке-04» сыграли вничью, что лишь подтверждает справедливость тезиса о ровном составе участников группы. С «Галатасараем» в Стамбуле тяжело будет всем, но и турки на выезде вряд ли наберут много очков. Это у них традиционно. Поэтому никакой катастрофы не произошло. Скорее, появился повод для сдержанного оптимизма. Главное – наладить реализацию, которая была сильной стороной «Локомотива» в прошлом сезоне.
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
"Галатасарай" - "Локомотив" 2:0
Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+3.
"Галатасарай" – Муслера, Азиз, Нагатомо, Линнес, Фернандо, Ндиайе, Донк, Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригеш (Инан, 88), Дердийок (Оньекуру, 82).
"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Фернандеш, Денисов, Миранчук (Миранчук, 86), Крыховяк, Идову, Фарфан.
Предупреждения: Чорлука (23), Ндиайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88).
Удаление: Ндиайе (87).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Локомотив», попав в группу D, одновременно вытащил счастливый билет и чёрную метку. Да, в таком квартете невозможно выделить явного фаворита, а шансы всех команд можно оценить примерно ровно. Но, в то же время, «железнодорожники» оказались ещё и под огромным прессингом. Если ЦСКА уступит «Реалу», пусть и крупно, никто не станет критиковать «армейцев». Поражение в три мяча «Локо» от «Галатасарая» (или любого другого соперника в Лиге чемпионов) будет восприниматься, как трагедия. В общем-то, так и получилось. Понятно, что негоже чемпиону страны проигрывать с крупным счётом команде, не представляющей один из чемпионов большой европейской пятёрки. И, конечно, многие фанаты других столичных клубов и «Зенита» сегодня изрядно поухмылялись, увидев итоговый счёт. Но правда заключается в том, что «Локомотив» такого поражения не заслуживал.
Сюрпризы для Терима
Юрий Сёмин уже привозил «Локомотив» в гости к «Галатасараю», который возглавлял Фатих Терим. Тогда, в сезоне 2002/2003, команды в Лиге чемпионов обменялись гостевыми победами. В Стамбуле гости умудрились забить дважды с 70 по 75 минуты. В этот же промежуток вместился ещё и ответный мяч соперника!
Терим и Сёмин – настоящие мэтры тренерского цеха своих стран. Неудивительно, что во время предматчевой пресс-конференции оба достаточно долго говорили друг о друге, не стесняясь в комплиментах и приятных пожеланиях.
Взаимоуважание – это хорошо, но нужно признать, что пока Терим дуэль у своего российского визави выигрывает. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Турции, «Локо» в российском первенстве забуксовал в середине. А в очной встрече «Галатасарай» показал, что Терим разобрал сильные и слабые стороны соперника.
Фото - "твиттер" "Галатасарая"
Стартовый состав москвичей удивил. Если появление Бенедикта Хёведеса в старте угадывалось, то выход на поле с первых минут Брайана Идову стал сюрпризом. Оба новичка «Локомотива» впервые в сезоне попали в стартовый состав. Также «Локо» перешёл на игру в три центральных защитника с Чорлукой, Кверквелией и Хёведесом. В целом, для экспериментального сочетания получилось неплохо. Винить непосредственно центральных защитников можно лишь за последний гол стамбульцев, когда уже в компенсированное время Кверквелия упустил игрока «Галатасарая», сыграв несогласованно с Чорлукой.
Можно и без Смолова
Дисквалификация, которую Фёдор Смолов заработал в еврокубках ещё в прошлом сезоне, отложила дебют форварда в Лиге чемпионов. Из-за отсутствия Смолова Сёмин решил перейти на прежнюю модель игры без фактического центрфорварда. Роль наконечника копья была доверена Джефферсону Фарфану, но перуанец, всё же, регулярно покидал зону таргетмена, превращаясь в своеобразного свободного художника. Матч с «Галатасараем» показал, что пока особой зависимости у «Локомотива» от Смолова нет. Лишь какое-то чудовищное стечение обстоятельств помешало гостям забить в Стамбуле. «Локо» провёл 42 потенциально опасные атаки против 38 соперника, нанёс 8 ударов, 3 из которых пришлись в створ ворот. Конечно, велик соблазн поговорить о том, смог бы забить «Локо» со Смоловым или нет, но в плане организации игры отсутствие центрфорварда не было заметным. Пресс-служба москвичей и вовсе после матча назвала поражение незаслуженным (!!).
An undeserved defeat in Istanbul. Next up, Zenit St. Petersburg.#GSvLMFC 3:0 (1:0) pic.twitter.com/T0QFUMfCyj— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) September 18, 2018
В то же время очередным шансом не воспользовался Эдер. Португалец снова разочаровал, не сумев никак проявить себя более чем за 20 минут, проведённых на поле. С таким усилением со скамейки запасных будет сложно чего-то добиться в еврокубках. В этой ситуации болельщикам «Локо» остаётся лишь надеяться, что Смолов наберёт нужные кондиции и обойдётся без травм.
Слабое звено
Наверное, о проблемах «Локомотива» было известно давно. Правый фланг обороны с Владиславом Игнатьевым и опорная зона. Игорь Денисов явно не может справляться в одиночку с функциями разрушителя, а Гжегож Крыховяк в «Локомотиве» превращается во второго форварда, действующего из глубины. В общем-то, именно в этих зонах и зародились голы «Галатасарая», определившие конечный итог. Но в Стамбуле у «Локо» вскрылась ещё одна проблема – голкипер. Удивительно, что один из самых стабильных и квалифицированных игроков команды не справился с давлением.
Понятно, что в случае с первым голом неудачно сыграл Игнатьев, упустивший Родригеса, да и в опорной зоне не доработал Денисов, но Гильерме мог спасти. Столь мощный удар низом можно было отбивать ногами, а не складываться. Ещё больше оснований винить Гильерме за второй гол. Тот и вовсе можно считать вратарским, как бы классно ни пробил Дердийок. Опять же, ответственность надо делить ещё и на Фернандеша, который привёз глупый штрафной в ситуации, не располагавшей к этому. Но Гильерме должен был спасать. В случае с третьим голом что-либо обсуждать бессмысленно: гости уже перестали играть, дожидаясь финального свистка. Гильерме можно посочувствовать, ведь в ряде эпизодов он спасал «Локо» от неминуемого гола. Тем не менее, игру голкипера принято оценивать именно по надёжности, а не по невероятным сейвам.
Фото - "твиттер" "Галатасарая"
Явно к матчу оказался не готов Алексей Миранчук. Просидев на скамейке запасных практически весь чемпионат мира, Миранчук то ли спасовал перед давлением трибун в Стамбуле, то ли перегорел. Но с такой низкой эффективностью хавбек «Локо» не играл уже давно. Среди всех полузащитников стартового состава именно у Миранчука был самый низкий показатель точных передач. В ряде эпизодов Алексей ошибался в простейших ситуациях, допуская грубые помарки при обработке мяча. Кроме того, Миранчук обязан был забивать в первом тайме после отличного навеса Фарфана. Как знать, чем бы закончился матч, сравняй «железнодорожники» счёт?
Поводы для сдержанного оптимизма
После поражения с крупным счётом об этом удивительно писать, но «Локомотив» не разочаровал. Учитывая последние неудачные матчи «железнодорожников», меньше всего хотелось, чтобы москвичи в Стамбуле вышли с дрожащими коленками, думая лишь о том, как бы отбиться. Этого не произошло: «Локо» временами полностью переигрывал соперника, а «Галатасарай» спасала лишь низкая реализация гостей, да самоотверженная игра в собственной штрафной. «Локо» наиграл на 1-2 мяча. Пожалуй, именно в плане созидания москвичи провели лучший матч сезона, хоть свои моменты они и не конвертировали в голы. Подтверждает это и небольшое преимущество «Локо» по владению мячом (52% на 48%). Понятно, что хозяева, забив первый мяч, перешли на игру вторым номером. Но москвичи не просто перекатывали мяч, а неплохо атаковали, устраивая настоящий штурм чужих ворот.
Фото - "твиттер" "Галатасарая"
«Локомотив» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, но пока делать далекоидущие выводы не стоит. Во втором матче «Порту» и «Шальке-04» сыграли вничью, что лишь подтверждает справедливость тезиса о ровном составе участников группы. С «Галатасараем» в Стамбуле тяжело будет всем, но и турки на выезде вряд ли наберут много очков. Это у них традиционно. Поэтому никакой катастрофы не произошло. Скорее, появился повод для сдержанного оптимизма. Главное – наладить реализацию, которая была сильной стороной «Локомотива» в прошлом сезоне.
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
"Галатасарай" - "Локомотив" 2:0
Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+3.
"Галатасарай" – Муслера, Азиз, Нагатомо, Линнес, Фернандо, Ндиайе, Донк, Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригеш (Инан, 88), Дердийок (Оньекуру, 82).
"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Фернандеш, Денисов, Миранчук (Миранчук, 86), Крыховяк, Идову, Фарфан.
Предупреждения: Чорлука (23), Ндиайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88).
Удаление: Ндиайе (87).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.