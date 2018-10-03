Уэстон Маккенни: я не самый высокий игрок на поле, но стараюсь бороться за каждый мяч

Автор победного гола в ворота "Локомотива", полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни подвел итоги встречи. Футболист забил победный для немецкой команды на 88-й минуте."Да, я - не самый высокий игрок на поле. Но я стараюсь бороться за каждый мяч. Думаю, что я прыгаю высоко. Оппоненты уделяют внимание более высоким игрокам, забывая обо мне. Перед голом меня плотно опекали, поэтому пришлось бегать кругами, чтобы освободиться от опеки.Мы не очень хорошо вошли в игру, мы не оказывали достаточный прессинг. Во втором тайме игра изменилась. Мы стали давить, прессинговать. И это принесло результат.Согласен ли я тем, что в первом тайме "Локомотив" напоминал "Барселону"? (Смеётся). Ну, "Локомотив" был хорош в первом тайме, да и во втором. Видно, что это - хорошая команда. "Барселона" очень хорошо играет в чужой штрафной, перемещает мяч одним-двумя касаниями. "Локомотив" был хорош, хорошая команда, как я и сказал.Играть в Лиге чемпионов - настоящая мечта. Очень рад, что забил гол в этом турнире. Особенно это важно для игрока из США. В МЛС у нас нет возможности играть в Лиге чемпионов.Помешала ли нам погода? Нет, в Германии бывает такая же погода, никаких проблем. На этой неделе в Германии была такая же погода, нам даже повезло", - сказал игрок.